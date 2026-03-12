Франковск страдает от грязи: мэр города назвал две невероятные причины

В Ивано-Франковске обострилась дискуссия вокруг чистоты городских улиц и нехватки урн для мусора. Мэр города Руслан Марцинкив призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации, аргументируя ограниченное количество мусорников мерами безопасности в условиях военного положения.

Руслан Марцинкив. Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам мэра, любая урна является потенциальным объектом для диверсий. "Урны — это также потенциальное место, где можно заложить… взрывчатку, поэтому есть определенные моменты… есть вещи безопасности, которые нам не позволяют увеличивать их количество", — заявил Марцинкив. Он посоветовал горожанам нести отходы к специально отведенным площадкам или пользоваться контейнерами внутри помещений.

В то же время в сети появилась другая версия коммунальных проблем. Общественный деятель Руслан Носов сообщил , что ранее Марцинкив говорил, что настоящей причиной остановки вывоза мусора на несколько дней стало отсутствие бронирования у работников соответствующих служб. По его данным, коммунальщики просто ждали возобновления документов, чтобы избежать мобилизации во время рейдов.

Эта ситуация вызвала эмоциональную реакцию народного депутата Алексея Гончаренко. Комментируя объяснение мэрии и информацию о проблемах с бронированием, политик высказался максимально лаконично: "Еб*нуться".

Несмотря на обещания мэра провести работу с предпринимателями, жители города продолжают жаловаться на загроможденность улиц, что создает как эстетический дискомфорт, так и антисанитарию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее мэр Днепра Борис Филатов заявил о существовании проблемы с большим количеством мусора в городе. По его словам, на это повлияло сразу несколько факторов, в том числе уклоняющие и переселенцы, которых в городе больше, чем официально зарегистрировано.

Борис Филатов во время выступления по итогам года подтвердил мусорный кризис в Днепре. По словам городского головы на рост количества мусора повлиял "домашний режим" части горожан, в том числе уклоняющихся от мобилизации.



