Французький журналіст заявив про конфлікт із знімальною групою телеканалу «Прямий» через те що вони спілкувались російською

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Представник каналу Петра Порошенка "Прямий" у грубій формі відмовився переходити на українську під час інтерв’ю з відомим французьким журналістом Ніколя Амбером (Nico de France). Замість вибачень шеф-редактор "Прямого" також нахамив французькому колезі. Про це Ніколя Амбер, який сам вивчив українську мову, повідомив у своїх соцмережах.
Петро Порошенко. Фото: 5.ua
Як повідомив Ніколя Амбер, під час зйомки в Києві
оператор телеканалу "Прямий" спілкувався з ним російською, а коли той попросив
перейти на українську, у грубій формі відмовився. Ще більше французького
журналіста шокувала підтримка такої позиції керівництвом каналу Порошенка.
За словами журналіста Богдана Кутєпова, історія виглядає так: "Француз поскаржився шефредактору каналу Телеканал "Прямий" на оператора, який… звертався до нього мовою окупанта. Той послав нах*й. Армія, Мова, Віра. Чо…" .
Як відомо, кінцевим бенефіцеаром телеканалу "Прямий" є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, чиїм головним передвиборчим слоганом було: “Армія. Мова. Віра.” Свого часу він служив паламарем в церкві московського патріархату, багато років був її меценатом та був одним із засновників проросійської "Партії регіонів".
Щодо шеф-редактора
телеканалу "Прямий" Віктора Медвідя відомо,
що у 2024 році він намагався виїхати з України в Польщу за підробленими медичними
документами. Підлеглого Порошенка тоді зловили та присудили штраф у розмірі 68
тисяч гривень.