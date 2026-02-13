Французький журналіст заявив про конфлікт із знімальною групою телеканалу «Прямий» через те що вони спілкувались російською

Представник каналу Петра Порошенка "Прямий" у грубій формі відмовився переходити на українську під час інтерв’ю з відомим французьким журналістом Ніколя Амбером (Nico de France). Замість вибачень шеф-редактор "Прямого" також нахамив французькому колезі. Про це Ніколя Амбер, який сам вивчив українську мову, повідомив у своїх соцмережах.

Петро Порошенко. Фото: 5.ua

Як повідомив Ніколя Амбер, під час зйомки в Києві оператор телеканалу "Прямий" спілкувався з ним російською, а коли той попросив перейти на українську, у грубій формі відмовився. Ще більше французького журналіста шокувала підтримка такої позиції керівництвом каналу Порошенка.

"Та Україна, яку я полюбив — через літературу та народні пісні — майже більше не існує. Я спік 1200 хлібин за два дні, допомагаю всім зі своїми грошима, а коли скаржусь, що до мене звертаються російською під час інтерв’ю, мені далі кажуть: "Ти іноземець, мовчи. "Дякую" телеканалу "Прямий". Після цього журналіст та волонтер оприлюднив у сторіс скріншоти переписки з головним шеф-редактором "Прямого" Віктором Медвідем, з яких видно, що той дійсно виправдовує таку поведінку співробітників.

" Не маю права згідно з конституцією обмежувати його (співробітника телеканалу "Прямий", – ред.) права на спілкування в побуті зручною йому мовою. Більше того, я не розумію, яким чином Ви як громадянин іншої країни маєте право на це впливати зі свого боку", — пише шеф-редактор "Прямого" Віктор Медвідь.

Зазначається, що на бік французького волонтера стала українська медіаспільнота.

За словами журналіста Богдана Кутєпова, історія виглядає так: "Француз поскаржився шефредактору каналу Телеканал "Прямий" на оператора, який… звертався до нього мовою окупанта. Той послав нах*й. Армія, Мова, Віра. Чо…" .

Як відомо, кінцевим бенефіцеаром телеканалу "Прямий" є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, чиїм головним передвиборчим слоганом було: “Армія. Мова. Віра.” Свого часу він служив паламарем в церкві московського патріархату, багато років був її меценатом та був одним із засновників проросійської "Партії регіонів".

Щодо шеф-редактора телеканалу "Прямий" Віктора Медвідя відомо, що у 2024 році він намагався виїхати з України в Польщу за підробленими медичними документами. Підлеглого Порошенка тоді зловили та присудили штраф у розмірі 68 тисяч гривень.

