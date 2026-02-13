logo_ukra

Французький журналіст заявив про конфлікт із знімальною групою телеканалу «Прямий» через те що вони спілкувались російською
commentss НОВИНИ Всі новини

Французький журналіст заявив про конфлікт із знімальною групою телеканалу «Прямий» через те що вони спілкувались російською

Під час зйомок у Києві оператор «Прямого» звертався до нього російською, і коли журналіст попросив перейти на українську, він різко відмовився

13 лютого 2026, 15:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Представник каналу Петра Порошенка "Прямий" у грубій формі відмовився переходити на українську під час інтерв’ю з відомим французьким журналістом Ніколя Амбером (Nico de France). Замість вибачень шеф-редактор "Прямого" також нахамив французькому колезі. Про це Ніколя Амбер, який сам вивчив українську мову, повідомив у своїх соцмережах.

Французький журналіст заявив про конфлікт із знімальною групою телеканалу «Прямий» через те що вони спілкувались російською

Петро Порошенко. Фото: 5.ua

Як повідомив Ніколя Амбер, під час зйомки в Києві оператор телеканалу "Прямий" спілкувався з ним російською, а коли той попросив перейти на українську, у грубій формі відмовився. Ще більше французького журналіста шокувала підтримка такої позиції керівництвом каналу Порошенка.  

"Та Україна, яку я полюбив — через літературу та народні пісні — майже більше не існує. Я спік 1200 хлібин за два дні, допомагаю всім зі своїми грошима, а коли скаржусь, що до мене звертаються російською під час інтерв’ю, мені далі кажуть: "Ти іноземець, мовчи. "Дякую" телеканалу "Прямий".
Після цього журналіст та волонтер оприлюднив у сторіс скріншоти переписки з головним шеф-редактором "Прямого" Віктором Медвідем, з яких видно, що той дійсно виправдовує таку поведінку співробітників. 

Французький журналіст заявив про конфлікт із знімальною групою телеканалу «Прямий» через те що вони спілкувались російською - фото 2

"Не маю права згідно з конституцією обмежувати його (співробітника телеканалу "Прямий", – ред.) права на спілкування в побуті зручною йому мовою. Більше того, я не розумію, яким чином Ви як громадянин іншої країни маєте право на це впливати зі свого боку", — пише шеф-редактор "Прямого" Віктор Медвідь.
Зазначається, що на бік французького волонтера стала українська медіаспільнота.

За словами журналіста Богдана Кутєпова, історія виглядає так: "Француз поскаржився шефредактору каналу Телеканал "Прямий" на оператора, який… звертався до нього мовою окупанта. Той послав нах*й. Армія, Мова, Віра. Чо…" .

Як відомо, кінцевим бенефіцеаром телеканалу "Прямий" є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, чиїм головним передвиборчим слоганом було: “Армія. Мова. Віра.” Свого часу він служив паламарем в церкві московського патріархату, багато років був її меценатом та був одним із засновників проросійської "Партії регіонів".

Щодо шеф-редактора телеканалу "Прямий" Віктора Медвідя відомо, що у 2024 році він намагався виїхати з України в Польщу за підробленими медичними документами. Підлеглого Порошенка тоді зловили та присудили штраф у розмірі 68 тисяч гривень.



