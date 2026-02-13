Французский журналист заявил о конфликте со съемочной группой телеканала «Прямой» из-за того, что они общались на русском

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Представитель канала Петра Порошенко "Прямой" в грубой форме отказался переходить на украинский во время интервью с известным французским журналистом Николя Амбером (Nico de France). Вместо извинений шеф-редактор "Прямого" также нахамил французскому коллеге. Об этом Николя Амбер, сам выучивший украинский язык, сообщил в своих соцсетях.
Петр Порошенко. Фото: 5.ua
Как сообщил Николя Амбер, во время съемки в Киеве оператор телеканала "Прямой" общался с ним на русском, а когда тот попросил перейти на украинский, в грубой форме отказался. Еще больше французского журналиста шокировало поддержку такой позиции руководством канала Порошенко.
По словам журналиста Богдана Кутепова, история выглядит так: "Француз пожаловался шефредактору канала Телеканал "Прямой" на оператора, который… обращался к нему на языке оккупанта. Тот послал нах*й. Армия, Язык, Вера. Чо…" .
Как известно, конечным бенефицеаром телеканала "Прямой" является лидер " Европейской солидарности " Петр Порошенко, чьим главным предвыборным слоганом было: "Армия. Язык. Вера." В свое время он служил пономарем в церкви московского патриархата, много лет был ее меценатом и был одним из основателей пророссийской " Партии регионов " .
Относительно шеф-редактора телеканала " Прямой " Виктора Медведя известно , что в 2024 году он пытался выехать из Украины в Польшу за поддельными медицинскими документами. Подчиненного Порошенко поймали и присудили штраф в размере 68 тысяч гривен.