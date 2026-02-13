Представитель канала Петра Порошенко "Прямой" в грубой форме отказался переходить на украинский во время интервью с известным французским журналистом Николя Амбером (Nico de France). Вместо извинений шеф-редактор "Прямого" также нахамил французскому коллеге. Об этом Николя Амбер, сам выучивший украинский язык, сообщил в своих соцсетях.

Петр Порошенко. Фото: 5.ua

Как сообщил Николя Амбер, во время съемки в Киеве оператор телеканала "Прямой" общался с ним на русском, а когда тот попросил перейти на украинский, в грубой форме отказался. Еще больше французского журналиста шокировало поддержку такой позиции руководством канала Порошенко.



"Та Украина, которую я полюбил – из-за литературы и народных песен – почти больше не существует. Я спек 1200 хлебов за два дня, помогаю всем со своими деньгами, а когда жалуюсь, что ко мне обращаются на русском во время интервью, мне дальше говорят: "Ты иностранец, молчи. "Спасибо" телеканалу "Прямой".

После этого журналист и волонтер обнародовал в сторону скриншоты переписки с главным шеф-редактором "Прямого" Виктором Медвидем, из которых видно, что тот действительно оправдывает такое поведение сотрудников.

" Не имею права согласно конституции ограничивать его (сотрудника телеканала "Прямой", – ред.) права на общение в быту на удобном ему языке. Более того, я не понимаю, как Вы как гражданин другой страны имеете право на это влиять со своей стороны", — пишет шеф-редактор "Прямого" Виктор Медведь.

Отмечается, что на сторону французского волонтера стало украинское медиасообщество.

По словам журналиста Богдана Кутепова, история выглядит так: "Француз пожаловался шефредактору канала Телеканал "Прямой" на оператора, который… обращался к нему на языке оккупанта. Тот послал нах*й. Армия, Язык, Вера. Чо…" .

Как известно, конечным бенефицеаром телеканала "Прямой" является лидер " Европейской солидарности " Петр Порошенко, чьим главным предвыборным слоганом было: "Армия. Язык. Вера." В свое время он служил пономарем в церкви московского патриархата, много лет был ее меценатом и был одним из основателей пророссийской " Партии регионов " .

Относительно шеф-редактора телеканала " Прямой " Виктора Медведя известно , что в 2024 году он пытался выехать из Украины в Польшу за поддельными медицинскими документами. Подчиненного Порошенко поймали и присудили штраф в размере 68 тысяч гривен.

