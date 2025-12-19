Фермер Задирака уникнув суду: ЗМІ дізналися причину зриву засідання

16 грудня у Коростенському міськрайонному суді Житомирської області планувалося чергове засідання у справі, пов’язаної з колишнім топ-менеджером Державної продовольчої зернової корпорації Андрієм Задиракою. Разом зі спільниками він начебто незаконно передав Малинській громаді майже 1,5 тис. га землі на користь кооперативу "Морозівський", оцінивши її у понад 600 млн грн. Про це пишуть "Українські новини".

Затримання Андрія Задираки. Фото: з відкритих джерел

Дослідження журналістів також показало, що Задирака може підтримувати контакти з проросійськими колаборантами: в одного з його бізнес-партнерів було виявлено компанію, зареєстровану за законами Росії та терористичного угруповання "Луганська Народна республіка".

Наділи, які він вивів, були повернені Малинській громаді у вересні 2024 року через господарський судовий процес. Проте сам Задирака, підозрюваний у шахрайстві в особливо великих розмірах (покарання — до 12 років ув’язнення), досі не притягнутий до відповідальності. Через затягування судового розгляду йому навіть не обрали запобіжний захід. Відомо, що під час воєнного стану 48-річний Задирака виїхав до Греції, де оформив нотаріальні дії у консульстві в Салоніках і брав участь у судових засіданнях онлайн.

Журналісти підкреслюють, що у Малинській громаді правоохоронці за останні роки зафіксували десятки випадків рейдерського захоплення земель через "відродження" колгоспів із фіктивними директорами. Схема працює так: шахраї знаходять колгосп із сотнями гектарів землі, скасовують рішення про його ліквідацію, призначають підставного керівника, відроджують підприємство та передають землі громади спеціально створеному ТОВ — за мовчазної згоди місцевих реєстраторів і чиновників.

Наприклад, поліція Житомирщини зафіксувала випадки виведення 1400 га землі Малинської громади вартістю 12,5 млн грн, а також збитки у 17,5 млн грн для Чоповицької громади за аналогічною схемою. Інші злочинні оборудки торкнулися 550 га на 23 млн грн. Прокуратура повідомляла про повернення земель: 680 га восени 2024 року, 670 га у лютому 2025 року, ще 570 га у вересні 2025-го. Загалом тривають 19 позовів щодо повернення 9500 га.

Видання зазначає, що відсутність активності міської ради у справі Задираки може послабити аргументи прокуратури щодо нанесених громаді збитків. Проте сам Андрій Задирака, ймовірно, не уникне відповідальності, адже справа набула значного суспільного резонансу. Його притягнення до кримінальної відповідальності стане сигналом для інших учасників схем у Коростенському районі та Малинській громаді: незаконне заволодіння землями громадян карається законом без винятків.