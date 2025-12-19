Фермер Задирака избежал суда: СМИ узнали причину срыва заседания

16 декабря в Коростенском горрайонном суде Житомирской области планировалось очередное заседание по делу, связанному с бывшим топ-менеджером Государственной продовольственной зерновой корпорации Андреем Задиракой. Вместе с сообщниками он якобы незаконно передал Малинской общине почти 1,5 тыс. га земли в пользу кооператива "Морозовский", оценив ее более чем в 600 млн грн. Об этом пишут "Українські новини".

Задержание Андрея Задираки. Фото: из открытых источников

Исследование журналистов также показало, что Задирака может поддерживать контакты с пророссийскими коллаборантами: у одного из его бизнес-партнеров была обнаружена компания, зарегистрированная по законам России и террористическая группировка "Луганская Народная республика".

Наделы, которые он вывел, были возвращены Малинской общине в сентябре 2024 через хозяйственный судебный процесс. Однако сам Задирака, подозреваемый в мошенничестве в особо крупных размерах (наказание до 12 лет заключения), до сих пор не привлечен к ответственности. Из-за затягивания судебного разбирательства ему даже не избрали меру пресечения. Известно, что во время военного положения 48-летний Задирака уехал в Грецию, где оформил нотариальные действия в консульстве в Салониках и принимал участие в судебных заседаниях онлайн.

Журналисты подчеркивают, что в Малинской общине правоохранители за последние годы зафиксировали десятки случаев рейдерского захвата земель из-за "возрождения" колхозов с фиктивными директорами. Схема работает следующим образом: мошенники находят колхоз с сотнями гектаров земли, отменяют решение о его ликвидации, назначают подставного руководителя, возрождают предприятие и передают земли обществу специально созданному ООО — с молчаливого согласия местных регистраторов и чиновников.

Например, полиция Житомирщины зафиксировала случаи вывода 1400 га земли Малинского общества стоимостью 12,5 млн грн, а также убытки в 17,5 млн грн для Чоповицкого общества по аналогичной схеме. Остальные преступные сделки коснулись 550 га на 23 млн грн. Прокуратура сообщала о возвращении земель: 680 га осенью 2024, 670 га в феврале 2025 года, еще 570 га в сентябре 2025-го. В общей сложности продолжаются 19 исков по возврату 9500 га.

Издание отмечает, что отсутствие активности городского совета по делу Задираки может ослабить аргументы прокуратуры относительно нанесенного обществу ущерба. Однако сам Андрей Задирака, вероятно, не избежит ответственности, ведь дело получило значительный общественный резонанс. Его привлечение к уголовной ответственности станет сигналом для других участников схем в Коростенском районе и в Малинской общине: незаконное завладение землями граждан карается законом без исключений.