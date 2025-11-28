logo_ukra

Єрмака ще не встигли звільнити, а мережа вже вибухнула мемами
commentss НОВИНИ Всі новини

Єрмака ще не встигли звільнити, а мережа вже вибухнула мемами

У мережі вже почали жартувати щодо звільнення голови ОП

28 листопада 2025, 18:35
Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення голови Офісу президента Андрія Єрмака. Відповідний указ вже з’явився на сайті голови держави.

Єрмака ще не встигли звільнити, а мережа вже вибухнула мемами

Єрмака ще не встигли звільнити, а мережа вже вибухнула мемами

Не встиг Зеленський оголосити цю новину, як мережа вже вибухнула мемами.

Користувачі роблять каламбури з його прізвища "Єрмак – НЕМАрмак", "Єрмак – репер Ярмак". Натякають на те, що чимало каналів у Телеграмі фінансувалося Офісом президента, через що тепер ці канали втратили фінансування.

Пропонують звільнити тренера збірної по футболу, а нардеп Гончаренко – щоб президент "виконав свою обіцянку", що Єрмак піде разом із ним.                                                                                 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою терміново звільнити голову Офісу Президента України Андрія Єрмака, у якого сьогодні НАБУ і САП проводять обшуки вдома.

"Після всього обсягу корупції, цинічного розкрадання на енергетиці та оборонці, Ви абсолютно не маєте жодного права тягнути з цим рішенням. Не треба:

▪ Чекати поки українці дотиснуть це рішення

▪ Поки Єрмак отримає підозру

▪ Поки суд обере справедливе покарання

Ви просто маєте зараз взяти ручку та поставити один підпис. Звільнити людину, яка несе повну відповідальність за те, що банда Міндіча грабувала країну всі ці роки. А хтось потім будував собі на ці гроші маєтки. І не тільки ж в Козині, правда?" – звертається до Зеленського Железняк.



