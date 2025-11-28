Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ уже появился на сайте главы государства.

Ермака еще не успели уволить, а сеть уже взорвалась мемами

Не успел Зеленский объявить эту новость, как сеть уже взорвалась мемами.

Пользователи делают каламбуры из его фамилии "Ермак – НЕМАрмак", "Ермак – рэпер Ярмак". Намекают на то, что многие каналы в Телеграме финансировались Офисом президента, из-за чего теперь эти каналы потеряли финансирование.

Предлагают уволить тренера сборной по футболу, а нардеп Гончаренко – чтобы президент "выполнил свое обещание", что Ермак пойдет вместе с ним.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием срочно уволить главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, у которого сегодня НАБУ и САП проводят обыски дома.

"После всего объема коррупции, циничного хищения на энергетике и защитнике, Вы совершенно не имеете никакого права тянуть с этим решением. Не надо:

▪ Ждать пока украинцы дожмут это решение

▪ Пока Ермак получит подозрение

▪ Пока суд выберет справедливое наказание

Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись. Уволить человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы. А кто потом строил себе на эти деньги имения. И не только в Козине, правда?" – обращается к Зеленскому Железняк.