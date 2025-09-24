Єрмак, ймовірно, оголосив війну Федорову та Шмигалю: політолог

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, ймовірно, намагається прибрати з політичної арени міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.
Єрмак-Шмигаль. Колаж з відкритих джерел
Таке припущення висловив на своїй сторінці у Facebook політичний аналітик Володимир Цибулько. За його словами, стосунки, що існують сьогодні між Єрмаком та міністрами, політолог порівнює з офіційним оголошенням війни.
За інформацією політолога, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський отримав пряме розпорядження шукати будь-які проблеми в діяльності міністра оборони, а у разі їхньої відсутності створити їх, щоб покарати “норовливого експрем’єра”.
Щодо очільника Мінцифри, за словами експерта, то він має позитивну репутацію і досі входить в дуже обмежене коло людей, які можуть напряму спілкуватися з Президентом та передавати йому не узгоджену з Єрмаком інформацію.
Експерт прогнозує, що Єрмак може незабаром отримати відповідь на свої дії, адже Федоров вже передав пакет компрометуючих матеріалів щодо нього представникам ФБР, співробітникам посольства США в Україні та кільком впливовим конгресменам, з якими має особисті контакти.
На його думку, ситуація, що склалася має два шляхи розв’язання: або Єрмак зможе дотиснути опонентів, або оприлюднений компромат нарешті поставить під питання кар’єру керівника ОП.
