Ермак, вероятно, объявил войну Федорову и Шмыгалю: политолог

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, вероятно, пытается убрать с политической арены министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

Ермак-Шмыгаль. Коллаж из открытых источников

Такое предположение высказал на своей странице в Facebook политический аналитик Владимир Цыбулько. По его словам, существующие сегодня отношения между Ермаком и министрами отношения политолог сравнивает с официальным объявлением войны.

"Ее цель — убрать с политической арены двух конкурентов с прямым доступом к Президенту. К тому же с положительной репутацией и хорошими перспективами на будущее", — пишет Цыбулько.

По информации политолога, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский получил прямое распоряжение искать какие-либо проблемы в деятельности министра обороны, а в случае их отсутствия создать их, чтобы наказать "строптивого экс-премьера".

Относительно главы Минцифры, по словам эксперта, то он имеет положительную репутацию и до сих пор входит в очень ограниченный круг людей, которые могут напрямую общаться с Президентом и передавать ему не согласованную с Ермаком информацию.

Эксперт прогнозирует, что Ермак может в скором времени получить ответ на свои действия, ведь Федоров уже передал пакет компрометирующих материалов по нему представителям ФБР, сотрудникам посольства США в Украине и нескольким влиятельным конгрессменам, с которыми у него есть личные контакты.

"Известно, что эти материалы содержат документы, раскрывающие масштабные коррупционные схемы Ермака. В том числе в сфере оборонных закупок и "нецелевого использования" международной помощи", — пишет Цыбулько.

По его мнению, сложившаяся ситуация имеет два пути решения: либо Ермак сможет дожать оппонентов, либо обнародованный компромат наконец-то поставит под вопрос карьеру руководителя ОП.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Залужный, вероятно, может стать новым политическим партнером Ермака.