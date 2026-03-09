Єрмак не втрачає контролю над Укрнафтою: фігурантів "Мідасу" переводять у держструктури, - ЗМІ

Попри гучні антикорупційні розслідування та численні кадрові зміни у владі, люди, пов’язані з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, продовжують утримувати значний вплив на державні нафтогазові компанії. Більше того, деяких фігурантів скандальної справи "Мідас" фактично перевели на інші керівні посади в державних структурах. Про це повідомив політичний експерт Михайло Шнайдер, пишуть "Українські новини".

Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Шнайдер, "ключові кадрові рішення, які сформували нинішню систему управління в 'Укрнафті', були ухвалені ще наприкінці 2022 року". Саме після рішення РНБО про націоналізацію "Укрнафти" та "Укртатнафти" та передачі їх до управління Міністерства оборони розпочалася масштабна ротація кадрів. Генеральним директором "Укрнафти" тоді став Сергій Корецький, фінансовим директором — Юрій Ткачук, а до Наглядової ради увійшли люди, близькі до керівництва Офісу президента.

Серед них була Роза Тапанова, яка раніше працювала в юридичній компанії, пов’язаній з Єрмаком, а пізніше стала його партнеркою в адвокатському об’єднанні. За словами експерта, "саме після появи її ділового партнера на впливовій посаді в Офісі президента кар'єра Тапанової в державному секторі почала стрімко розвиватися". Вона не лише увійшла до Наглядової ради "Укрнафти", а й очолила Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр" та стала членкинею Наглядової ради Ощадбанку.

"Спочатку Тапанова увійшла до Наглядової ради 'Укрнафти' як представниця Міністерства оборони, хоча раніше не працювала в оборонному відомстві. У березні 2024 року її повторно призначили, але вже від НАК 'Нафтогаз України', попри відсутність досвіду в компанії", — підкреслив Шнайдер.

Декларації свідчать, що Тапанова отримала понад 11 млн грн від "Укрнафти" та ще понад 24 млн грн за роботу в Ощадбанку. Попри численні зміни у міністерствах та керівництві НАК, ключові фігури 2022 року зберегли вплив. Сергій Корецький очолив НАК "Нафтогаз України", а Юрій Ткачук став керівником "Укргазвидобування".

Навіть фігуранти скандалу "Мідас", як-от Костянтин Мацера, після короткого звільнення отримують нові посади, цього разу в "Укртрансгазі".

"Складається враження, що в системі державних нафтогазових компаній діє принцип: своїх не здають. Після скандалу фігурантів не усувають із системи, а просто переводять на інші посади", — зазначає експерт.

"Якщо після гучних розслідувань фігуранти просто переходять з однієї державної компанії до іншої, це означає, що реального очищення системи не відбулося", — підсумовує Михайло Шнайдер.

