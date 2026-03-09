Ермак не теряет контроля над Укрнефтью: фигурантов "Мидас" переводят в госструктуры, - СМИ

Несмотря на громкие антикоррупционные расследования и многочисленные кадровые изменения во власти, люди, связанные с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, продолжают оказывать значительное влияние на государственные нефтегазовые компании. Более того, некоторые фигуранты скандального дела "Мидас" фактически перевели на другие руководящие должности в государственных структурах. Об этом сообщил политический эксперт Михаил Шнайдер, пишут "Украинские новости".

Фото: из открытых источников

Как отмечает Шнайдер, "ключевые кадровые решения, сформировавшие нынешнюю систему управления в 'Укрнафте', были приняты еще в конце 2022 года". Именно после решения СНБО о национализации "Укрнафты" и "Укртатнафты" и передаче их в управление Министерства обороны началась масштабная ротация кадров. Генеральным директором "Укрнафты" тогда стал Сергей Корецкий, финансовым директором — Юрий Ткачук, а в Наблюдательный совет вошли люди, близкие к руководству Офиса президента.

Среди них была Роза Тапанова, ранее работавшая в юридической компании, связанной с Ермаком, а позже стала его партнершей в адвокатском объединении. По словам эксперта, "именно после появления ее делового партнера на влиятельной должности в Офисе президента карьера Тапановой в государственном секторе начала стремительно развиваться". Она не только вошла в Наблюдательный совет "Укрнафты", но и возглавила Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и стала членом Наблюдательного совета Сбербанка.

"Сначала Тапанова вошла в Наблюдательный совет 'Укрнафты' как представитель Министерства обороны, хотя раньше не работала в оборонном ведомстве. В марте 2024 года ее повторно назначили, но уже от НАК 'Нафтогаз Украины', несмотря на отсутствие опыта в компании", — подчеркнул Шнайдер.

Декларации свидетельствуют, что Тапанова получила более 11 млн. грн. от "Укрнафты" и еще более 24 млн. грн. за работу в Сбербанке. Несмотря на многочисленные изменения в министерствах и руководстве НАК, ключевые фигуры 2022 сохранили влияние. Сергей Корецкий возглавил НАК "Нефтегаз Украины", а Юрий Ткачук стал руководителем "Укргаздобычи".

Даже фигуранты скандала "Мидас", например Константин Мацера, после короткого увольнения получают новые должности, на этот раз в "Укртрансгазе".

"Создается впечатление, что в системе государственных нефтегазовых компаний действует принцип: своих не сдают. После скандала фигурантов не устраняют из системы, а просто переводят на другие должности", — отмечает эксперт.

"Если после громких расследований фигуранты просто переходят из одной государственной компании в другую, это означает, что реальной очистки системы не произошло", — заключает Михаил Шнайдер.

Как уже писапы "Комментарии", при Национальной ассоциации адвокатов Украины создали четыре новых постоянно действующих коллегиальных совещательных органа, один из которых возглавил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом говорится в заявлении НААУ.