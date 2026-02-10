logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали Екстрадиція Міндіча: НАБУ готує офіційний запит до Ізраїлю
commentss НОВИНИ Всі новини

Екстрадиція Міндіча: НАБУ готує офіційний запит до Ізраїлю

НАБУ шукає рахунки та майно Міндіча у понад десятьох країнах світу

10 лютого 2026, 17:08
Автор:
Недилько Ксения

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос під час брифінгу повідомив, що відомство готує екстрадиційний запит щодо бізнесмена Тімура Міндіча.

За словами очільника Бюро, міжнародна процедура повернення фігуранта розпочнеться відразу після виконання необхідних кроків у межах розслідування. "Після завершення необхідних досудових процедур Бюро скерує екстрадиційний запит щодо фігурантів справи, зокрема й до Ізраїлю", — заявив Семен Кривонос.

Він також додав, що слідство вже налагодило активну співпрацю з компетентними органами понад десятьох міжнародних юрисдикцій. Це необхідно для збору доказів про фінансові транзакції, банківські рахунки та закордонне майно підозрюваних.

Кривонос підкреслив, що розслідування масштабної корупційної схеми в енергетиці перебуває в активній фазі. "У цій справі "це не крапка", слідство триває і нові подробиці будуть оприлюднені, щойно це стане процесуально можливим", — наголосив директор НАБУ.

Нагадаємо, Тімур Міндіч є одним із ключових фігурантів розслідування НАБУ та САП щодо системної корупції в енергетичному секторі. За версією слідства, учасники злочинної організації отримували незаконні доходи від діяльності стратегічних підприємств галузі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що фігурант справи "Мідас", бізнесмен Тимур Міндіч виїхав із України ще до проведення обшуків у справі.

Виїзд підприємця за кордон не був поспішним. Про це на засіданні парламентської ТСК розповів директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос. За його словами, бізнесмен заздалегідь готував виїзд з України, це не було його реакцією на обшуки.  

"Це був запланований виїзд, а не поспішний виїзд за кілька годин до обшуків", – сказав Кривонос. Директор НАБУ розповів, що підготовка до обшуків розпочалася за півтора тижня, а ухвали на проведення слідчих дій були отримані задовго до виїзду Міндіча за кордон. 



