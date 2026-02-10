Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время брифинга сообщил, что ведомство готовит экстрадиционный запрос по отношению к бизнесмену Тимуру Миндичу.

Экстрадиция Миндича: НАБУ готовит официальный запрос в Израиль

По словам главы Бюро, международная процедура возвращения фигуранта начнется сразу после выполнения необходимых шагов в рамках расследования. "По завершении необходимых досудебных процедур Бюро направит экстрадиционный запрос по поводу фигурантов дела, в том числе и в Израиль", — заявил Семен Кривонос.

Он также добавил, что следствие уже наладило активное сотрудничество с компетентными органами более десяти международных юрисдикций. Это необходимо для сбора доказательств о финансовых транзакциях, банковских счетах и зарубежном имуществе подозреваемых.

Кривонос подчеркнул, что расследование масштабной коррупционной схемы в энергетике находится в активной фазе. "По этому делу "это не точка", следствие продолжается и новые подробности будут обнародованы, как только это станет процессуально возможным", — подчеркнул директор НАБУ.

Напомним, Тимур Миндич является одним из ключевых фигурантов расследования НАБУ и САП по поводу системной коррупции в энергетическом секторе. По версии следствия, участники преступной организации получали незаконные доходы от деятельности стратегических предприятий отрасли.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что фигурант дела "Мидас", бизнесмен Тимур Миндич уехал из Украины еще до проведения обысков по делу.

Выезд предпринимателя за границу не был спешным. Об этом на заседании парламентской ВСК рассказал директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос. По его словам, бизнесмен заранее готовил выезд из Украины, это не было его реакцией на обыски.

"Это был запланированный выезд, а не спешный выезд за несколько часов до обысков", — сказал Кривонос. Директор НАБУ рассказал, что подготовка к обыскам началась через полторы недели, а постановления на проведение следственных действий были получены задолго до выезда Миндича за границу.