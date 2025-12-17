Екссекретар РНБО Данілов міг “торгувати” санкціями: експерт про "плівки Міндіча"

Рубрики
Розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері показало, що до справи також можуть бути причетні посадовці, народні депутати. Однак “справа Міндіча” не завершена.
Прогноз, що в наступній порції “плівок Міндіча” буде інформація про введення/скасування санкцій РНБО за гроші, повністю справдився. Про це розповів політичний експерт Андрій Миселюк.
Експерт нагадав, що днями країна почула від Національного антикорупційного бюро про викриття злочинної групи на чолі з народною депутаткою України Ганною Скороход. Учасники групи пропонували представнику бізнесу за 250 тис. дол. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.
Як повідомив Миселюк, ця сума практично збігається з інформацією про розцінки за внесення або невнесення до санкційних списків РНБО, яку оприлюднювали раніше.
За його словами, також сказано, що в офісі Міндіча-Деркача знайдено звіти від “Хухрі” (нібито “Молдована”-Данілова), які направлялися різним бізнесменам за внесення та невнесення до списків санкцій. І зазначено, що "Молдован" (він же "Хухря"), оперував сумами, які коливаються в діапазоні від 300 до 500 тисяч доларів США.
