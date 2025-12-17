Екссекретар РНБО Данілов міг “торгувати” санкціями: експерт про "плівки Міндіча"

Розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері показало, що до справи також можуть бути причетні посадовці, народні депутати. Однак “справа Міндіча” не завершена.

Олексій Данілов. Фото з відкритих джерел

Прогноз, що в наступній порції “плівок Міндіча” буде інформація про введення/скасування санкцій РНБО за гроші, повністю справдився. Про це розповів політичний експерт Андрій Миселюк.

Експерт нагадав, що днями країна почула від Національного антикорупційного бюро про викриття злочинної групи на чолі з народною депутаткою України Ганною Скороход. Учасники групи пропонували представнику бізнесу за 250 тис. дол. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Як повідомив Миселюк, ця сума практично збігається з інформацією про розцінки за внесення або невнесення до санкційних списків РНБО, яку оприлюднювали раніше.

“Детективи НАБУ додатково розшифрували імена низки чиновників, які проходили під різними позивними на “плівках Міндіча”. Так, зокрема, під прізвиськом “Молдован” чи “Хухря” на цих плівках може фігурувати колишній секретар РНБО Олексій Данілов”, — повідомив експерт.

За його словами, також сказано, що в офісі Міндіча-Деркача знайдено звіти від “Хухрі” (нібито “Молдована”-Данілова), які направлялися різним бізнесменам за внесення та невнесення до списків санкцій. І зазначено, що "Молдован" (він же "Хухря"), оперував сумами, які коливаються в діапазоні від 300 до 500 тисяч доларів США.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народні депутати розкритикували рішення уряду після гучного скандалу з плівками Міндіча.



