Экс-секретарь СНБО Данилов мог "торговать" санкциями: эксперт о "пленках Миндича"

Расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере показало, что к делу также могут причастны чиновники, народные депутаты. Однако "дело Миндича" не завершено.

Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Прогноз, что в следующей порции "пленок Миндича" будет информация о вводе/отмене санкций СНБО за деньги, полностью оправдался. Об этом рассказал политический эксперт Андрей Миселюк.

Эксперт напомнил, что на днях страна услышала от Национального антикоррупционного бюро о разоблачении преступной группы во главе с народным депутатом Украины Анной Скороход. Участники группы предлагали представителю бизнеса за 250 тыс. долл. организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию конкурента.

Как сообщил Миселюк, эта сумма практически совпадает с информацией о расценках за внесение или невнесение в санкционные списки СНБО, обнародованную ранее.

"Детективы НАБУ дополнительно расшифровали имена ряда чиновников, которые проходили под разными позывными на "пленках Миндича". Так, в частности, под прозвищем "Молдован" или "Хухря" на этих пленках может фигурировать бывший секретарь СНБО Алексей Данилов", — сообщил эксперт.

По его словам, также сказано, что в офисе Миндича-Деркача найдены отчеты от "Хухри" (якобы "Молдована"-Данилова), которые направлялись разным бизнесменам за внесение и невнесение в списки санкций. И отмечено, что "Молдован" (он же "Хухря") оперировал суммами, которые колеблются в диапазоне от 300 до 500 тысяч долларов США.

