Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк маніпулює потребами ЗСУ, демонструючи вибіркову чутливість. Коли Центр отримував грант в 1 млн доларів, вона мовчала щодо потреби армії в коштах. Про це написав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2020–2024 рр. Станіслав Броневицький.
Коли отримували 1 млн дол., Каленюк не цікавилась потребами ЗСУ, – експрокурор САП звинуватив антикорактивістку у вибірковій чутливості
Експрокурор прокоментував заяву Каленюк про те, що цьогоріч працівникам прокуратури видали дев’ять квартир у той час, як службовці ЗСУ гостро потребують житла.
У той час, зазначив він, антикорактивістку з Житомира потреби ЗСУ в грошових коштах чомусь не хвилювали.
Як повідомлялося раніше, військових обурило, що виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк назвала "московською гнидою" українського військового-добровольця Кирила Марусова, який з 2022 року воює у найгарячіших точках фронту. "Якщо колеги поділяють її позицію, то ЦПК потрібно закривати як ворожу структуру", – наголошував військовослужбовець Олександр Ігнатьєв, який опублікував відео інциденту.