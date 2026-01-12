logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Экс-прокурор САП обвинил антикорактивистку Дарью Каленюк в выборочной чувствительности
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-прокурор САП обвинил антикорактивистку Дарью Каленюк в выборочной чувствительности

Активистку Каленюк не интересовали потребности ВСУ во время получения гранта в $1 000 000, – экс-прокурор САП упрекнул замглавы ЦПК

12 января 2026, 12:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Соучредительница и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк манипулирует потребностями ВСУ, демонстрируя выборочную чувствительность. Когда Центр получал грант в 1 млн долларов, она молчала о необходимости армии в средствах. Об этом написал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2020-2024 гг. Станислав Броневицкий.

Экс-прокурор САП обвинил антикорактивистку Дарью Каленюк в выборочной чувствительности

Когда получали 1 млн долл., Каленюк не интересовалась потребностями ВСУ, – экс-прокурор САП обвинил антикорактивистку в выборочной чувствительности

Экс-прокурор прокомментировал заявление Каленюк о том , что в этом году работникам прокуратуры выдали девять квартир в то время, как военнослужащие ВСУ остро нуждаются в жилье.

"Если уж говорить о потребностях ВСУ, то Каленюк следовало бы упомянуть о получении ЦПК в 2024 году гранта от USAID под несколько загадочным названием ни о чем "внедрение добродетели в государственном секторе" на сумму более одного миллиона долларов США, где обществу продали многие замки из песка и воздуха в виде печально известных реформ всего", — написал он.

В то же время, отметил он, антикор активистку из Житомира нужды ВСУ в денежных средствах почему-то не волновали.

"Зато теперь справедливость очнулась. Выборочная чувствительность тоже навык, особенно когда она хорошо финансируется", – подчеркнул Броневицкий.

Как сообщалось ранее, военных возмутило, что исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала "московской гнидой" украинского военного-добровольца Кирилла Марусова, который с 2022 года воюет в самых горячих точках фронта. "Если коллеги разделяют ее позицию, то ЦПК нужно закрывать как враждебную структуру", – отмечал военнослужащий Александр Игнатьев, опубликовавший видео инцидента.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости