Соучредительница и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк манипулирует потребностями ВСУ, демонстрируя выборочную чувствительность. Когда Центр получал грант в 1 млн долларов, она молчала о необходимости армии в средствах. Об этом написал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2020-2024 гг. Станислав Броневицкий.

Экс-прокурор прокомментировал заявление Каленюк о том , что в этом году работникам прокуратуры выдали девять квартир в то время, как военнослужащие ВСУ остро нуждаются в жилье.

" Если уж говорить о потребностях ВСУ, то Каленюк следовало бы упомянуть о получении ЦПК в 2024 году гранта от USAID под несколько загадочным названием ни о чем "внедрение добродетели в государственном секторе" на сумму более одного миллиона долларов США, где обществу продали многие замки из песка и воздуха в виде печально известных реформ всего ", — написал он.

В то же время, отметил он, антикор активистку из Житомира нужды ВСУ в денежных средствах почему-то не волновали.

" Зато теперь справедливость очнулась. Выборочная чувствительность тоже навык, особенно когда она хорошо финансируется ", – подчеркнул Броневицкий.

Как сообщалось ранее, военных возмутило, что исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала "московской гнидой" украинского военного-добровольца Кирилла Марусова, который с 2022 года воюет в самых горячих точках фронта. "Если коллеги разделяют ее позицию, то ЦПК нужно закрывать как враждебную структуру", – отмечал военнослужащий Александр Игнатьев, опубликовавший видео инцидента.