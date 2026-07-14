Експрокурор САП заявив про незаконність перебування Кривоноса на посаді директора НАБУ – результати «незалежного» конкурсу були визначені наперед

Згідно з даними САП, директора НАБУ Семена Кривоноса було призначено з порушенням закону. У "незалежному" конкурсі перемогли заздалегідь визначені кандидати. Про це заявив експрокурор САП Станіслав Броневицький, пишуть "Українські новини".

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"Конкурс на посаду директора НАБУ був явно узгоджений заздалегідь та замовний. Відтак, Кривонос незаконно перебуває на займаній посаді", – написав він.

Свою позицію експрокурор аргументував інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яку вона надала на кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя Володимира Кучерявенка, який тоді був головою конкурсної комісії з відбору директора НАБУ.

"САП надала до Етичної Ради довідку, з якої вбачається, що один з віце-прем'єр-міністрів України надав вказівку Кучерявенку щодо пріоритетності двох кандидатур на посаду директора НАБУ. Звісно, однією з цих кандидатур був Семен Кривонос. Кучерявенко, відповідаючи на це питання, відверто бреше про те, що чує цю інформацію вперше", – зазначив Броневицький.

Він навів й інші факти зі співбесіди Кучерявенка. На запитання про те, для чого його мамі в 77 років новий автомобіль Ауді Q5 з салону вартістю 61 тис. євро, Кучерявенко, за словами Броневицького, розповів слізну історію про те, що мамі треба було їздити на дачу. Іншим фактом, який обговорювався на співбесіді, була втеча ексголови конкурсної комісії на директора НАБУ з місця ДТП.

Експрокурор САП наголосив, що у "скромного науковця" Кучерявенка – 5 квартир, 2 паркомісця, комора, нежитлові приміщення площею 104 та 166 квадратних метри та добудови площею 55 та 44 метри квадратні, а також два автомобілі.

Профільний правовий ресурс "Під мантією" звернув увагу на те, що конкурс за участю свого вітчима Кучерявенка жодним чином не коментує співзасновник Фундації DeJure Михайло Жернаков та інші антикорупційні активісти.

На думку Броневицького, це вичерпно характеризує "незалежні конкурси".

"Це все, що треба знати про конкурси. Це все, що треба знати про доброчесність таких як Кучерявенко. І основне. НІКОЛИ без зовнішнього втручання Кривонос не став би директором Бюро", – підсумував експрокурор САП.

Як відомо, що під час фінального етапу конкурсу на посаду директора НАБУ комісія відібрала трьох кандидатів і рекомендувала Кабміну призначити одного з них. Фіналістами стали Семен Кривонос (чинний директор НАБУ), Сергій Гупяк (наразі заступник голови НАЗК) та Роман Осипчук (зараз заступник директора НАБУ). Надалі директором Бюро було призначено Семена Кривоноса.