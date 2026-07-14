Экс-прокурор САП заявил о незаконности пребывания Кривоноса в должности директора НАБУ – результаты «независимого» конкурса были предопределены заранее

Согласно данным САП, директор НАБУ Семен Кривонос был назначен с нарушением закона. В "независимом" конкурсе победили заранее намеченные кандидаты. Об этом заявил экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, пишут "Українські новини".

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"Конкурс на должность директора НАБУ был явно согласован заранее и заказной. Следовательно, Кривонос незаконно находится на занимаемой должности", – написал он.

Свою позицию экс-прокурор аргументировал информацией Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которую она предоставила на кандидата на должность члена Высшего совета правосудия Владимира Кучерявенко, который тогда являлся председателем конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ.

"САП предоставила в Этический Совет справку, из которой усматривается, что один из вице-премьер-министров Украины предоставил указание Кучерявенко о приоритетности двух кандидатур на должность директора НАБУ. Естественно, одной из этих кандидатур был Семен Кривонос. Кучерявенко, отвечая на этот вопрос, откровенно лжет о том, что слышит эту информацию впервые", – отметил Броневицкий.

Он привел и другие факты из собеседования Кучерявенко. На вопрос о том, для чего его маме в 77 лет новый автомобиль Audi Q5 из салона стоимостью 61 тыс. евро, Кучерявенко, по словам Броневицкого, рассказал слезную историю о том, что маме нужно было ездить на дачу. Другим фактом, который обсуждался на собеседовании, был побег эксглавы конкурсной комиссии на директора НАБУ с места ДТП.

Экс-прокурор САП отметил, что у "скромного ученого" Кучерявенко – 5 квартир, 2 паркоместа, кладовая, нежилые помещения площадью 104 и 166 квадратных метров и достройки площадью 55 и 44 квадратных метра, а также два автомобиля.

Профильный правовой ресурс "Под мантией" обратил внимание на то, что конкурс с участием своего отчима Кучерявенко никоим образом не комментирует соучредитель Фонда DeJure. Михаил Жернаков и другие антикоррупционные активисты.

По мнению Броневицкого, это исчерпывающе характеризует "независимые конкурсы".

"Это все, что нужно знать о конкурсах. Это все, что нужно знать о добродетели таких, как Кучерявенко. И главное. НИКОГДА без внешнего вмешательства Кривонос не стал бы директором Бюро", – подытожил экс-прокурор САП.

Как известно, во время финального этапа конкурса на должность директора НАБУ комиссия отобрала трех кандидатов и рекомендовала Кабмину назначить одного из них. Финалистами стали Семен Кривонос (действующий директор НАБУ), Сергей Гупяк (заместитель председателя НАПК) и Роман Осипчук (сейчас заместитель директора НАБУ). В дальнейшем директором Бюро был назначен Семен Кривонос.