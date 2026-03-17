Експрокурор САП вимагає відставки директора НАБУ Кривоноса на тлі скандалів з дитиною та землею

Недилько Ксения
Директор НАБУ Семен Кривонос має звільнитися після скандалів з фіктивним батьківством та кримінального провадження щодо вимагання хабарів за землю. У жодній розвиненій країні світу немає випадків, коли антикорупційний орган очолює людина з настільки неоднозначним і прихованим від людей минулим. Про це написав експрокурор САП Станіслав Броневицький, передають "Українські новини".
Семен Кривонос. Фото з відкритих джерел
За його словами, у жодній розвиненій країні світу немає випадків, коли антикорупційний орган, який за всі ці роки виплекав таку довіру суспільства, очолює людина з настільки неоднозначним і прихованим від людей минулим.
Експрокурор САП пообіцяв, що продовжить комунікувати цю історію як в Україні, так і серед міжнародних партнерів.
Більше того, повідомив Бронецвицький, про випадок з фіктивною дитиною та про розслідування кримінального провадження "Обухівського періоду" будуть проінформовані міжнародні аудитори. Здійснюючи аудит, вони не володіли усією інформацією про керівництво Бюро, зауважив він.
Він припустив, що Кривонос вирішив мовчки перечекати ці скандали.
Як повідомлялося, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос у 2009 році був визнаний винним у підкупі виборців, але уникнув покарання за амністією, бо мав на утриманні малолітнього сина Максима 2008 року народження. Мати дитини Світлана Хомченко, яку Кривонос знайшов через посередників, підтвердила інформацію про фіктивне оформлення ним батьківства.
У подальшому Кривонос ввів в оману суд: у заяві про скасування фіктивного батьківства він зазначив, що був впевнений, що це його син. Проте мати Максима, Світлана Хомченко, сказала, що жодних відносин між нею та Кривоносом не було.
У 2014 року, коли Семен Кривонос очолював реєстраційну служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області, у складі групи осіб він проходив по справі щодо вимагання 120 000 доларів США за прийняття позитивного рішення з отримання земельної ділянки в селі Старі Безрадичі під Києвом. Роль директора НАБУ описувалась слідчими так, наче вона носила системний характер: підшуковував підставних осіб, на яких в подальшому оформлювалися земельні ділянки, а також сприяв швидкому та безперешкодному оформленні на них документів в реєстраційній службі Обухівського району.