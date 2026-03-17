Экс-прокурор САП потребовал отставки директора НАБУ Кривоноса на фоне скандалов с ребенком и землей

Директор НАБУ Семен Кривонос должен уволиться после скандалов с фиктивным отцовством и уголовного производства по требованию взяток за землю. Ни в одной развитой стране мира нет случаев, когда антикоррупционный орган возглавляет человек со столь неоднозначным и скрытым от людей прошлым. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, передают "Українські новини".

"Семен Юрьевич, хочу подсказать вам выход. Достойный, смелый, благородный, отвечающий этическим нормам всех цивилизованных стран. Это не угрозы и не "расшатывание лодки". Просто вы реальная угроза для Бюро, для его коллектива, для внутренних традиций, для расследований сверхсложных производств и их результата, для каждого детектива в частности. Уходите. Это в интересах Бюро", – отметил он.

По его словам, ни в одной развитой стране мира нет случаев, когда антикоррупционный орган, который за все эти годы взрастил такое доверие общества, возглавляет человек со столь неоднозначным и скрытым от людей прошлым.

Экс-прокурор САП пообещал, что продолжит коммуницировать эту историю, как в Украине, так и среди международных партнеров.

"Мы предоставим все документы, которые уже есть в нашем распоряжении для того, чтобы наконец-то пришло осознание, кто вы. Мы покажем все, что происходило с момента, когда вы приняли умышленное решение обмануть суд во избежание уголовной ответственности, к обстоятельствам вымогательства вами взяток в должности начальника регистрационной службы Обуховского района в составе группы лиц", – подчеркнул он.

Более того, сообщил Бронецвицкий, о случае с фиктивным ребенком и расследовании уголовного производства "Обуховского периода" будут проинформированы международные аудиторы. Совершая аудит, они не владели всей информацией о руководстве Бюро, заметил он.

Он предположил, что Кривонос решил молча переждать эти скандалы.

"Наверное, вы приняли для себя решение молчать, ведь в водовороте всех событий в стране надеетесь, что ваши персональные "добычи" быстро забудут. Не забудут", – подытожил экс-прокурор САП.

Как сообщалось , директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос в 2009 году был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения. Мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении отцовства.

В дальнейшем Кривонос ввел в заблуждение суд : в заявлении об отмене фиктивного отцовства он отметил, что был уверен, что это его сын. Однако мать Максима, Светлана Хомченко сказала, что никаких отношений между ней и Кривоносом не было.

В 2014 году, когда Семен Кривонос возглавлял регистрационную службу Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области, в составе группы лиц он проходил по делу по требованию 120 000 долларов США за принятие положительного решения по получению земельного участка в селе Старые Безрадичи под Киевом. Роль директора НАБУ описывалась следователями так, как будто она носила системный характер: подыскивал подставных лиц, на которых в дальнейшем оформлялись земельные участки, а также способствовал быстрому и беспрепятственному оформлению на них документов в регистрационной службе Обуховского района.