Главная Новости Общество Скандалы Экс-прокурор САП потребовал отставки директора НАБУ Кривоноса на фоне скандалов с ребенком и землей
Экс-прокурор САП потребовал отставки директора НАБУ Кривоноса на фоне скандалов с ребенком и землей

«Это в интересах Бюро», – экс-прокурор САП предложил директору НАБУ Кривоносу уволиться после скандалов с ребенком и землей

17 марта 2026, 18:26
Недилько Ксения

Директор НАБУ Семен Кривонос должен уволиться после скандалов с фиктивным отцовством и уголовного производства по требованию взяток за землю. Ни в одной развитой стране мира нет случаев, когда антикоррупционный орган возглавляет человек со столь неоднозначным и скрытым от людей прошлым. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, передают "Українські новини".

Семен Кривонос. Фото из открытых источников

"Семен Юрьевич, хочу подсказать вам выход. Достойный, смелый, благородный, отвечающий этическим нормам всех цивилизованных стран. Это не угрозы и не "расшатывание лодки". Просто вы реальная угроза для Бюро, для его коллектива, для внутренних традиций, для расследований сверхсложных производств и их результата, для каждого детектива в частности. Уходите. Это в интересах Бюро", – отметил он.

По его словам, ни в одной развитой стране мира нет случаев, когда антикоррупционный орган, который за все эти годы взрастил такое доверие общества, возглавляет человек со столь неоднозначным и скрытым от людей прошлым.

Экс-прокурор САП пообещал, что продолжит коммуницировать эту историю, как в Украине, так и среди международных партнеров.

"Мы предоставим все документы, которые уже есть в нашем распоряжении для того, чтобы наконец-то пришло осознание, кто вы. Мы покажем все, что происходило с момента, когда вы приняли умышленное решение обмануть суд во избежание уголовной ответственности, к обстоятельствам вымогательства вами взяток в должности начальника регистрационной службы Обуховского района в составе группы лиц", – подчеркнул он.

Более того, сообщил Бронецвицкий, о случае с фиктивным ребенком и расследовании уголовного производства "Обуховского периода" будут проинформированы международные аудиторы. Совершая аудит, они не владели всей информацией о руководстве Бюро, заметил он.

Он предположил, что Кривонос решил молча переждать эти скандалы.

"Наверное, вы приняли для себя решение молчать, ведь в водовороте всех событий в стране надеетесь, что ваши персональные "добычи" быстро забудут. Не забудут", – подытожил экс-прокурор САП.

Как сообщалось , директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос в 2009 году был признан виновным в подкупе избирателей, но избежал наказания по амнистии, поскольку содержал малолетнего сына Максима 2008 года рождения. Мать ребенка Светлана Хомченко, которую Кривонос нашел через посредников, подтвердила информацию о фиктивном оформлении отцовства.

В дальнейшем Кривонос ввел в заблуждение суд : в заявлении об отмене фиктивного отцовства он отметил, что был уверен, что это его сын. Однако мать Максима, Светлана Хомченко сказала, что никаких отношений между ней и Кривоносом не было.

В 2014 году, когда Семен Кривонос возглавлял регистрационную службу Обуховского горрайонного управления юстиции Киевской области, в составе группы лиц он проходил по делу по требованию 120 000 долларов США за принятие положительного решения по получению земельного участка в селе Старые Безрадичи под Киевом. Роль директора НАБУ описывалась следователями так, как будто она носила системный характер: подыскивал подставных лиц, на которых в дальнейшем оформлялись земельные участки, а также способствовал быстрому и беспрепятственному оформлению на них документов в регистрационной службе Обуховского района.



