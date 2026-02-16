Ексміністр Галущенко нещадно підставив Україну: стало відомо про резонансне рішення НАБУ

У рамках розслідування справи "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозру колишньому міністру енергетики, який обіймав свою посаду у 2021-2025 роках. Як повідомляє НАБУ, розширено коло підозрюваних, оскільки виявлено нові факти відмивання коштів та участі у злочинній організації. Підозрюваний був пов'язаний із діяльністю, що включала нелегальне переміщення великих фінансових сум через міжнародні канали.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з матеріалами слідства, ще у лютому 2021 року на острові Ангілья, що є частиною британських заморських територій, за ініціативою членів злочинної організації, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів "інвестицій". Відзначено, що фонд очолив старий знайомий учасників злочинної групи — громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який надавав послуги з відмивання грошей, здобутих злочинним шляхом.

Одними з "інвесторів" фонду стали родичі підозрюваного, зокрема його колишня дружина та четверо дітей. Для приховування його участі були створені дві компанії на Маршаллових Островах, які інтегрувались у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Ці компанії придбали акції фонду, а злочинці в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду в трьох швейцарських банках.

Згідно з матеріалами міжнародного співробітництва, за час перебування підозрюваного на посаді міністра, через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою, що були отримані від протиправної діяльності в енергетичному секторі України. Ці кошти легалізовувалися через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та "інвестиції" у фонд.

