Экс-министр Галущенко беспощадно подставил Украину: стало известно о резонансном решении НАБУ

В рамках расследования дела "Мидас" Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрение бывшему министру энергетики, занимавшему свой пост в 2021-2025 годах. Как сообщает НАБУ, расширен круг подозреваемых, поскольку выявлены новые факты отмывания средств и участия в преступной организации. Подозреваемый был связан с деятельностью, включавшей нелегальное перемещение крупных финансовых сумм через международные каналы.

Фото: из открытых источников

Согласно материалам следствия, еще в феврале 2021 года на острове Ангилья, являющемся частью британских заморских территорий, по инициативе членов преступной организации, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций". Отмечено, что фонд возглавил старый знакомый участников преступной группы — гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, предоставлявший услуги по отмыванию денег, полученных преступным путем.

Одними из "инвесторов" фонда стали родственники подозреваемого, в том числе его бывшая жена и четверо детей. Для утаивания его участия были созданы две компании на Маршалловых Островах, которые интегрировались в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Эти компании приобрели акции фонда, а преступники в интересах подозреваемого начали перечислять денежные средства на счета фонда в трех швейцарских банках.

Согласно материалам международного сотрудничества, за время пребывания подозреваемого в должности министра через его доверенное лицо, известное как "Рокет", преступная организация получила более 112 миллионов долларов наличными, полученными от противоправной деятельности в энергетическом секторе Украины. Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту и "инвестиции" в фонд.

