«Дуже поганий знак»: чому нардеп Гончаренко викликав поліцію

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Недилько Ксения
В Україні розгорається серйозний скандал, пов'язаний із безпекою вищих посадових осіб держави та можливим незаконним збором конфіденційної інформації. Об'єктом таємного технічного моніторингу став відомий опозиційний політик, який наразі очолює резонансні розслідування всередині країни та представляє інтереси держави на ключових європейських майданчиках.
Олексій Гончаренко
Парламентар особисто зафіксував наявність сторонньої апаратури в салоні свого транспортного засобу та оприлюднив відповідні докази.
Посадовець наголошував на тому, що цей інцидент не можна розглядати як звичайне правопорушення. На його переконання, приховане стеження за фігурантом такого рівня безпосередньо загрожує основам парламентаризму та демократичного контролю.
На місці події вже розпочали роботу експерти-криміналісти та слідчо-оперативна група Національної поліції, які мають вилучити апаратуру, встановити її походження, технічні характеристики та канали передачі даних. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко під час виступу у
Верховній Раді закликав до негайного посилення протиповітряної оборони,
наголосивши, що безпека неба є ключовим фактором виживання всієї країни.