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«Дуже поганий знак»: чому нардеп Гончаренко викликав поліцію

Спроба тиску чи незаконне стеження: голова парламентської ТСК пообіцяв винести питання жучків на рівень ПАРЄ

21 вересня 2026, 16:32
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Недилько Ксения

В Україні розгорається серйозний скандал, пов'язаний із безпекою вищих посадових осіб держави та можливим незаконним збором конфіденційної інформації. Об'єктом таємного технічного моніторингу став відомий опозиційний політик, який наразі очолює резонансні розслідування всередині країни та представляє інтереси держави на ключових європейських майданчиках.

«Дуже поганий знак»: чому нардеп Гончаренко викликав поліцію

Олексій Гончаренко

Парламентар особисто зафіксував наявність сторонньої апаратури в салоні свого транспортного засобу та оприлюднив відповідні докази.

"Я знайшов прослушку в своїй машині, — невідкладно поінформував суспільство народний депутат Олексій Гончаренко, демонструючи технічні деталі виявленого шпигунського обладнання. Окреслюючи свої перші юридичні кроки у цій ситуації, законодавець додав: — Уже викликав поліцію і точно буду з цим детально розбиратись".

Посадовець наголошував на тому, що цей інцидент не можна розглядати як звичайне правопорушення. На його переконання, приховане стеження за фігурантом такого рівня безпосередньо загрожує основам парламентаризму та демократичного контролю.

"Прослушка в машині народного депутата, члена української делегації в ПАРЄ, голови ТСК є ДУЖЕ поганим знаком, — висловив переконання політик, визначаючи подальший алгоритм захисту своїх прав та інтересів колег. Олексій Гончаренко резюмував: — Я буду про це обов'язково говорити в Раді, на засіданнях ТСК і обовʼязково в ПАРЄ. Якщо хтось думав, що може на мене таким чином тиснути, то щиро розчарую, бо з тиском в мене все добре".

На місці події вже розпочали роботу експерти-криміналісти та слідчо-оперативна група Національної поліції, які мають вилучити апаратуру, встановити її походження, технічні характеристики та канали передачі даних. Правоохоронці вирішують питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом незаконного придбання, збуту або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко під час виступу у Верховній Раді закликав до негайного посилення протиповітряної оборони, наголосивши, що безпека неба є ключовим фактором виживання всієї країни.



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