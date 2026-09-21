«Очень плохой знак»: почему нардеп Гончаренко вызвал полицию

В Украине разгорается серьезный скандал, связанный с безопасностью высших должностных лиц государства и возможным незаконным сбором конфиденциальной информации. Объектом тайного технического мониторинга стал известный оппозиционный политик, возглавляющий резонансные расследования внутри страны и представляющий интересы государства на ключевых европейских площадках.

Алексей Гончаренко

Парламентарий лично зафиксировал наличие посторонней аппаратуры в салоне своего транспортного средства и обнародовал доказательства.

"Я нашел прослушку в своей машине, — безотлагательно проинформировал общество народный депутат Алексей Гончаренко, демонстрируя технические детали обнаруженного шпионского оборудования. Очерчивая свои первые юридические шаги в этой ситуации, законодатель добавил: — Уже вызвал полицию и точно буду подробно разбираться с этим".

Чиновник отмечал, что этот инцидент нельзя рассматривать как обычное правонарушение. По его убеждению, скрытая слежка за фигурантом такого уровня непосредственно угрожает основам парламентаризма и демократического контроля.

"Прослушка в машине народного депутата, члена украинской делегации в ПАСЕ, главы ВСК является очень плохим знаком, — убежден политик, определяя дальнейший алгоритм защиты своих прав и интересов коллег. Алексей Гончаренко резюмировал: — Я буду об этом обязательно говорить в Раде, на заседаниях ВСК и обязательно в ПАСЕ. Если кто-то думал, что может на меня таким образом давить, то искренне разочарую, потому что с давлением у меня все хорошо".

На месте происшествия уже приступили к работе эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа Национальной полиции, которые должны изъять аппаратуру, установить ее происхождение, технические характеристики и каналы передачи данных. Правоохранители решают вопрос открытия уголовного производства по факту незаконного приобретения, сбыта или использования специальных технических средств получения информации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Алексей Гончаренко во время выступления в Верховной Раде призвал к немедленному усилению противовоздушной обороны, подчеркнув, что безопасность неба является ключевым фактором выживания всей страны.



