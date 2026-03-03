Дружина та батько очільника ГСУ СБУ Андрія Швеця володіють ділянками в “Золоче” під Києвом - Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про отримання анонімного листа з інформацією щодо можливих статків родини керівника Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця.

Андрій Швець. Фото: Служба безпеки України

"Отримав анонімний лист з деталями про родину керівника Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця. У листі мова йде про статки родини Швеця", – написав Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

За словами депутата, у зверненні стверджується, що сам Швець формально "не має ні майна, ні авто, ні бізнесу". "Був співзасновником ТОВ “Правова та економічна безпека” у 2016-му, але фірма проіснувала рік. Потім в нього був ФОП у сфері права з квітня по жовтень 2019-го – і теж закрився", – процитував парламентар.

Водночас у листі йдеться про майно, оформлене на родичів. "Його дружина та батько володіють двома земельними ділянками в елітному котеджному містечку “Золоче” під Києвом. Ділянки придбали в жовтні 2019-го, саме коли Швець став виконуючим обовʼязки ГСУ СБУ", – зазначив Гончаренко.

Окремо депутат звернув увагу на статус призначення посадовця. "Посада начальника ГСУ СБУ вимагає указу Президента і публічної декларації. Проте Швець з липня 2019-го по жовтень 2023-го був лише виконувачем обов’язків (в.о.), призначений внутрішнім наказом ексголови СБУ Бакановим, без указу Зеленського і, що найголовніше, без обов’язку подавати публічну декларацію. Лише в жовтні 2023-го його призначили повноцінно указом", – наголосив народний депутат.

Гончаренко також нагадав, що раніше журналісти проєкту Схеми оприлюднювали розслідування щодо статків родини Швеця.

"В той же час ми дуже чекаємо пана Швеця на засіданні ТСК 9 березня, де він міг би підтвердити або спростувати інформацію з цього листа. Ми би дуже хотіли почути його позицію!" – додав парламентар.