Жена и отец главы ГСУ СБУ Андрея Швеца владеют участками в "Золоче" под Киевом - Гончаренко

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил о получении анонимного письма с информацией о возможном состоянии семьи руководителя Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца.

Андрей Швец. Фото: Служба безопасности Украины

"Получил анонимное письмо с деталями о семье руководителя Главного следственного управления СБУ Андрея Швеца. В письме речь идет о состоянии семьи Швеца", – написал Гончаренко в своем телеграмм-канале.

По словам депутата, в обращении утверждается, что сам Швец формально "не имеет ни имущества, ни авто, ни бизнеса". "Был соучредителем ООО “Правовая и экономическая безопасность” в 2016 году, но фирма просуществовала год. Затем у него был ФЛП в сфере права с апреля по октябрь 2019-го – и тоже закрылся", – процитировал парламентарий.

В то же время в письме говорится об имуществе, оформленном на родственников. "Его жена и отец владеют двумя земельными участками в элитном коттеджном городке "Золоче" под Киевом. Участки приобрели в октябре 2019-го, именно когда Швец стал исполняющим обязанности ГСУ СБУ", – отметил Гончаренко.

Отдельно депутат обратил внимание на статус назначения должностного лица. "Должность начальника ГСУ СБУ требует указа Президента и публичной декларации. Однако Швец с июля 2019 по октябрь 2023 был только исполняющим обязанности (и.о.), назначенный внутренним приказом экспредседателя СБУ Бакановым, без указа Зеленского и, что самое главное, без обязанности подавать публичную декларацию. Только в октябре 2023-го его назначили полноценно указом", – отметил народный депутат.

Гончаренко также напомнил, что ранее журналисты проекта Схемы обнародовали расследование по состоянию состояния семьи Швеца.

"В то же время мы очень ждем господина Швеца на заседании ВСК 9 марта, где он мог бы подтвердить или опровергнуть информацию из этого письма. Мы бы очень хотели услышать его позицию! – добавил парламентарий.