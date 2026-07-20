Дружина головного прикордонника Вавринюка інвестувала мільйони на користь львівського забудовника, - декларація

Після призначення тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної прикордонної служби України Валерія Вавринюка на посаду керівника Західним регіональним управлінням ДПСУ (грудень 2023 року), його дружина інвестувала кошти на рахунок компанії львівського забудовника у сумі — понад 3,2 млн грн. У січні 2026 року Вавринюка було призначено тимчасово виконувачем обов'язків (т.в.о.) голови Держприкордонслужби України. Про що свідчить аналіз інвестицій його дружини.

Валерій Вавринюк. Фото з відкритих джерел

Інвестиції відображені у деклараціях посадовця за 2024 та 2025 роки.

Так, дружина посадовця Наталія Вавринюк має забезпечувальний платіж на користь ТОВ “Будцентр 23” у розмірі 2,6 млн грн. І ще зобов'язання у розмірі 600 тис. грн (за договором від 26 червня 2024 року) перед цим же забудовником залишаються несплаченими.

Таким чином, загальна вартість придбаного майна становить щонайменше 3,2 млн грн.

ТОВ “Будцентр 23” є замовником будівництва житлового комплексу Central у селі Сокільники Львівської області. Саме ця компанія виступає стороною договорів із покупцями квартир у комплексі.

Відтак декларація Вавринюка свідчить, що дружина очільника ДПСУ здійснює розрахунки саме з компанією-забудовником цього житлового комплексу.

Порівняння декларацій Вавринюка за 2024 та 2025 роки показує, що інвестиція поступово збільшувалася.

У декларації за 2024 рік Наталія Вавринюк задекларувала забезпечувальний платіж на користь ТОВ “Будцентр 23” у розмірі 2,12 млн грн, а залишок фінансового зобов'язання становив 1,08 млн грн. У декларації ж за 2025 рік забезпечувальний платіж вже зріс до 2,6 млн грн, тоді як залишок боргу скоротився до 600 тис. грн.

Згідно з деклараціями головного прикордонника, офіційні доходи Наталії Вавринюк були значно меншими за суму інвестиції у нерухомість.

За 2024 рік вона задекларувала доходи від підприємницької діяльності та інші надходження у сумі всього 569 тис. грн. А за 2025 рік, відповідно до декларації Валерія Вавринюка, сукупний дохід Наталії Вавринюк становив 791 тис. грн.

Сукупний офіційний дохід дружини посадовця за 2025 рік був майже у чотири рази меншим, ніж вартість інвестування у житло.

Офіційних доходів дружини на інвестиції у розмірі понад 3 млн немає, а в декларації посадовця у 2024 році з'явилися дані про нібито отримання нею позики у розмірі 1,4 млн грн від громадянки Тетяни Селезньової.

Нагадаємо: як писали “Українські новини”, головний прикордонник Вавринюк розжився криптою під час війни і продовжує винаймати львівську квартиру, попри життя в Києві.



