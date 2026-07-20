Жена главного пограничника Вавринюка инвестировала миллионы в пользу львовского застройщика, - декларация

После назначения временно исполняющего обязанности главы Государственной пограничной службы Украины Валерия Вавринюка на должность руководителя Западным региональным управлением ГНСУ (декабрь 2023 года) его жена инвестировала средства на счет компании львовского застройщика в сумме — более 3,2 млн грн. В январе 2026 года Вавринюк был назначен временно исполняющим обязанности (в.и.о.) председателя Госпогранслужбы Украины. О чем свидетельствует анализ инвестиций его супруги.

Валерий Вавринюк. Фото из открытых источников

Инвестиции отражены в декларациях чиновника за 2024 и 2025 годы.

Так, супруга чиновника Наталья Вавринюк имеет обеспечительный платеж в пользу ООО "Будцентр 23" в размере 2,6 млн грн. И еще обязательства в размере 600 тыс. грн (по договору от 26 июня 2024 г.) перед этим же застройщиком остаются неуплаченными.

Таким образом, общая стоимость приобретенного имущества составляет не менее 3,2 млн грн.

ООО "Будцентр 23" является заказчиком строительства жилого комплекса Central в селе Сокольники Львовской области. Именно компания выступает стороной договоров с покупателями квартир в комплексе.

Следовательно, декларация Вавринюка свидетельствует, что жена главы ГПСУ осуществляет расчеты именно с компанией-застройщиком этого жилищного комплекса.

Сравнение деклараций Вавринюка за2024 и 2025 годы показывает, что инвестиция постепенно увеличивалась.

В декларации за 2024 год Наталья Вавринюк задекларировала обеспечительный платеж в пользу ООО "Будцентр 23" в размере 2,12 млн грн, а остаток финансового обязательства составил 1,08 млн грн. В декларации же за 2025 год обеспечительный платеж уже вырос до 2,6 млн. грн., тогда как остаток долга сократился до 600 тыс. грн.

Согласно декларациям главного пограничника, официальные доходы Натальи Вавринюк были значительно меньше суммы инвестиции в недвижимость.

За 2024 год она задекларировала доходы от предпринимательской деятельности и другие поступления на сумму всего 569 тыс. грн. А за 2025 год, согласно декларации Валерия Вавринюка, совокупный доход Натальи Вавринюк составил 791 тыс. грн.

Совокупный официальный доход супруги чиновника за 2025 год был почти в четыре раза меньше стоимости инвестирования в жилье.

Официальных доходов жены на инвестиции в размере более 3 млн нет, а в декларации чиновника в 2024 году появились данные о якобы получении им займа в размере 1,4 млн грн от гражданки Татьяны Селезневой.

Напомним: как писали "Українські новини", главный пограничник Вавринюк разжился криптой во время войны и продолжает снимать львовскую квартиру, несмотря на жизнь в Киеве.



