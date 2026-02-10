Народний депутат Дмитро Разумков критикує енергетичну політику влади, зазначаючи, що Україна продовжує експортувати газ до країн ЄС у розпал війни та енергетичної кризи. За його даними, лише у січні Україна продала Польщі 13,3 млн кубометрів газу, а Угорщині — 1,3 млн.

«Дотуємо Європу, поки українці мерзнуть»: у Раді заявили про експорт газу під час війни

Політик наголошує на економічній недоцільності таких операцій:

"На експорті діє формула "цільовий ринок мінус доставка" — близько 355 євро за тисячу кубометрів. А при імпорті вже працює формула "цільовий ринок плюс доставка" – понад 450 євро. Різниця – 95 євро з кожної тисячі кубів. Фактично ми, воююча держава, дотуємо європейські країни".

Разумков акцентує на тому, що в той час, як громадяни закликаються до економії, їм продовжують надходити рахунки за фактично не надані послуги.

"Батареї холодні, гарячої води немає або вона ледь тепла, світло зникає на години чи на цілі дні. Але рахують як за повноцінно надані послуги", — зазначає нардеп.

У зв'язку з цим команда "Розумної політики" наполягає на невідкладному ухваленні законопроєкту № 14222, який був зареєстрований ще восени. Документ передбачає запровадження мораторію на нарахування комунальних платежів для прифронтових територій, постраждалих від обстрілів районів та малозахищених верств населення.

Нардеп підкреслив, що для розв'язання проблеми недостатньо лише доручень Кабміну:

"Для цього має бути не тимчасове рішення Кабміну і не чергова заява у вечірньому зверненні, а закон, ухвалений Парламентом".

За словами Разумкова, цей законопроєкт має бути розглянутий Верховною Радою вже на поточному пленарному тижні.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Міненерго попередив, що через низькі температури найближчі дні будуть непростими для енергосистеми. "Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках, як і сьогодні, попри те, що вдень систему частково підтримує сонячна генерація", — зазначив Шмигаль.