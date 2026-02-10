Народный депутат Дмитрий Разумков критикует энергетическую политику властей, отмечая, что Украина продолжает экспортировать газ в страны ЕС в разгар войны и энергетического кризиса. По его данным, только в январе Украина продала Польше 13,3 млн кубометров газа, а в Венгрии — 1,3 млн.

«Дотируем Европу, пока украинцы мерзнут»: в Раде заявили об экспорте газа во время войны

Политик отмечает экономическую нецелесообразность таких операций:

"На экспорте действует формула "целевой рынок минус доставка" – около 355 евро за тысячу кубометров. А при импорте уже работает формула "целевой рынок плюс доставка" – более 450 евро. Разница – 95 евро с каждой тысячи кубов. Фактически мы, воюющее государство, дотируем европейские страны".

Разумков акцентирует внимание на том, что в то время, как граждане призываются к экономии, им продолжают поступать счета за фактически не предоставленные услуги.

Батареи холодные, горячей воды нет или она едва теплая, свет исчезает на часы или на целые дни. Но считают как полноценно предоставленные услуги", — отмечает нардеп.

В этой связи команда "Разумной политики" настаивает на безотлагательном принятии законопроекта № 14222, который был зарегистрирован еще осенью. Документ предусматривает введение моратория на начисление коммунальных платежей для прифронтовых территорий, пострадавших от обстрелов районов и малозащищенных слоев населения.

Нардеп подчеркнул, что для решения проблемы недостаточно только поручений Кабмина:

"Для этого должно быть не временное решение Кабмина и не очередное заявление в вечернем обращении, а закон, принятый Парламентом".

По словам Разумкова, этот законопроект должен быть рассмотрен Верховной Радой уже на текущей пленарной неделе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Минэнерго предупредил, что из-за низких температур ближайшие дни будут непростыми для энергосистемы. "Вторник и среда из-за низких температур пройдут в сложных графиках, как и сегодня, несмотря на то, что днем систему частично поддерживает солнечная генерация", — отметил Шмыгаль.