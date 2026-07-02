logo_ukra

BTC/USD

61527

ETH/USD

1695.62

USD/UAH

44.8

EUR/UAH

51.08

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Діяльністю відьми Марії Тихої зайнялися правоохоронці: щодо чого її перевіряють
commentss НОВИНИ Всі новини

Діяльністю відьми Марії Тихої зайнялися правоохоронці: щодо чого її перевіряють

«Можливі протиправні дії та шахрайство»: БЕБ вивчає заяву стосовно відомої відьми Марії Тихої

2 липня 2026, 16:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Бюро економічної безпеки України відреагувало на звернення щодо ймовірних правопорушень із боку громадянки Марії Артурівни Тихої (Ареф’євої). У відповіді на офіційний запит журналістів відомство підтвердило, що підставою для розгляду стала заява від народного депутата України Ярослава Железняка. Нардеп звернувся до правоохоронців із проханням перевірити фінансову діяльність жінки.

Діяльністю відьми Марії Тихої зайнялися правоохоронці: щодо чого її перевіряють

Відьма Марія Тиха

"До Бюро економічної безпеки України 24.06.2026 надійшла заява від народного депутата України Ярослава Железняка щодо можливих протиправних дій Тихої (Ареф’євої) Марії Артурівни", — зазначено в офіційній відповіді відомства.

Діяльністю відьми Марії Тихої зайнялися правоохоронці: щодо чого її перевіряють - фото 2

У документі детально розкривається суть звинувачень, які стали приводом для занепокоєння парламентаря. Зокрема, йдеться про можливе незаконне заволодіння грошима українців через обман, а також про ймовірне ухилення від сплати податків шляхом заниження реальних прибутків.

Железняк заявляє про правопорушення, "спрямовані на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а також умисного приховування реальних обсягів доходів від податкових органів".

Наразі детективи відомства вивчають усі наявні матеріали. Фахівці проводять глибокий аналіз фінансових операцій, щоб з'ясувати, чи є в діях громадянки ознаки злочинів, які входять до компетенції Бюро.

"БЕБ розпочало аналітичне дослідження з метою виявлення ризиків вчинення підслідних йому кримінальних правопорушень", — повідомив керівник Департаменту забезпечення документообігу та контролю Вадим Пекельний.

Діяльністю відьми Марії Тихої зайнялися правоохоронці: щодо чого її перевіряють - фото 2

У відомстві також додали, що у разі підтвердження незаконних фінансових махінацій під час аналізу, відповідні відомості про злочин будуть невідкладно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) для початку повноцінного кримінального провадження.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що тарологиня та учасниця "Битви екстрасенсів" Марія Тиха розповіла про свої особисті стосунки з представником української влади. За її словами, у неї був секс одним з міністрів з використанням секс-іграшок, зокрема страпона.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини