Деятельностью ведьмы Марии Тихой занялись правоохранители: на счет чего ее проверяют

Бюро экономической безопасности Украины отреагировало на обращение о возможных правонарушениях со стороны гражданки Марии Артуровны Тихой (Арефьевой). В ответе на официальный запрос журналистов ведомство подтвердило, что основанием для рассмотрения стало заявление от народного депутата Украины Ярослава Железняка. Нардеп обратился к правоохранителям с просьбой проверить финансовую деятельность женщины.

Ведьма Мария Тихая

"В Бюро экономической безопасности Украины 24.06.2026 поступило заявление от народного депутата Украины Ярослава Железняка о возможных противоправных действиях Тихой (Арефьевой) Марии Артуровны", — говорится в официальном ответе ведомства .

В документе подробно раскрывается суть обвинений, послуживших поводом для беспокойства парламентария. В частности, речь идет о возможном незаконном завладении деньгами украинцев из-за обмана, а также о вероятном уклонении от уплаты налогов путем занижения реальных доходов.

Железняк заявляет о правонарушениях, "направленных на завладение средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), а также умышленного сокрытия реальных объемов доходов от налоговых органов" .

Детективы ведомства изучают все имеющиеся материалы. Специалисты проводят глубокий анализ финансовых операций, чтобы выяснить, есть ли в действиях гражданки признаки преступлений, входящих в компетенцию Бюро.

"БЭБ приступило к аналитическому исследованию с целью выявления рисков совершения подследственных ему уголовных правонарушений", — сообщил руководитель Департамента обеспечения документооборота и контроля Вадим Пекельный .

В ведомстве также добавили, что в случае подтверждения незаконных финансовых махинаций во время анализа, соответствующие сведения о преступлении будут безотлагательно внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) для начала полноценного уголовного производства .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что тарологиня и участница "Битвы экстрасенсов" Мария Тихая рассказала о своих личных отношениях с представителем украинской власти. По ее словам, у нее был секс одним из министров с использованием секс-игрушек, в частности страпона.



