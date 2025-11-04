Діяльність Громадської ради доброчесності сумнівна: ЗМІ про висновок експертної групи при ТСК Ради

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Громадська рада доброчесності (ГРД) ймовірно діє поза межами правового поля. До такого висновку дійшла експертна група при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань корупції у правоохоронних і судових органах.
Суд. Ілюстративне фото
ГРД не має статусу юридичної особи, керівних органів, але фактично реалізує владні повноваження щодо оцінки суддів, пише видання “Уніан”. Це створює системні корупційні ризики й загрожує незалежності судової влади. Саме такий висновок направила експертна група безпосередньо самій ТСК.
ГРД, як зазначає ЗМІ, попри відсутність правового статусу, отримала від держави низку владних повноважень. Зокрема, право збирати, перевіряти та аналізувати інформацію про суддів і кандидатів на посаду судді, надавати висновки щодо їхньої доброчесності й професійної етики, а також безкоштовно користуватися державними реєстрами.
Зазначається, що ГРД самостійно ухвалила власний регламент, який за змістом нагадує статут юридичної особи й містить повноваження, які не передбачені законом.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відбувається у Верховній Раді.