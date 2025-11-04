logo_ukra

BTC/USD

104444

ETH/USD

3551.26

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Діяльність Громадської ради доброчесності сумнівна: ЗМІ про висновок експертної групи при ТСК Ради
commentss НОВИНИ Всі новини

Діяльність Громадської ради доброчесності сумнівна: ЗМІ про висновок експертної групи при ТСК Ради

Експертна група при парламентській ТСК оприлюднила висновок щодо діяльності Громадської ради доброчесності

4 листопада 2025, 16:03
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Громадська рада доброчесності (ГРД) ймовірно діє поза межами правового поля. До такого висновку дійшла експертна група при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань корупції у правоохоронних і судових органах. 

Діяльність Громадської ради доброчесності сумнівна: ЗМІ про висновок експертної групи при ТСК Ради

Суд. Ілюстративне фото

ГРД не має статусу юридичної особи, керівних органів, але фактично реалізує владні повноваження щодо оцінки суддів, пише видання “Уніан”. Це створює системні корупційні ризики й загрожує незалежності судової влади. Саме такий висновок направила експертна група безпосередньо самій ТСК. 

“З точки зору правової системи України ця структура знаходиться поза межами цивільно-правового поля. Вона не є юридичною особою, не має статусу державної, громадської чи публічної організації. Вона не є структурним підрозділом будь-якої юридичної особи чи органу державної влади, вона не має юридично закріпленої структури керівництва і не веде будь-якого правового обліку своєї діяльності”, — цитує видання слова голови експертної групи при ТСК та члена ради Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань захисту прав людини Ігоря Фоміна.

ГРД, як зазначає ЗМІ, попри відсутність правового статусу, отримала від держави низку владних повноважень. Зокрема, право збирати, перевіряти та аналізувати інформацію про суддів і кандидатів на посаду судді, надавати висновки щодо їхньої доброчесності й професійної етики, а також безкоштовно користуватися державними реєстрами.

“При цьому закон не визначає ні форми, ні процедур збору таких даних, що створює ризики порушення законодавства про захист персональної інформації без будь-якої відповідальності”, — пише видання. 

Зазначається, що ГРД самостійно ухвалила власний регламент, який за змістом нагадує статут юридичної особи й містить повноваження, які не передбачені законом. 

Діяльність Громадської ради доброчесності сумнівна: ЗМІ про висновок експертної групи при ТСК Ради - фото 2

“Така невизначеність статусу та відсутність контролю створюють значні корупційні ризики. Ще однією суттєвою проблемою в діяльності ГРД є відсутність підзвітності”, — пише ЗМІ.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відбувається у Верховній Раді. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини