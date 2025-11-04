Діяльність Громадської ради доброчесності сумнівна: ЗМІ про висновок експертної групи при ТСК Ради

Громадська рада доброчесності (ГРД) ймовірно діє поза межами правового поля. До такого висновку дійшла експертна група при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради з питань корупції у правоохоронних і судових органах.

Суд. Ілюстративне фото

ГРД не має статусу юридичної особи, керівних органів, але фактично реалізує владні повноваження щодо оцінки суддів, пише видання “Уніан”. Це створює системні корупційні ризики й загрожує незалежності судової влади. Саме такий висновок направила експертна група безпосередньо самій ТСК.

“З точки зору правової системи України ця структура знаходиться поза межами цивільно-правового поля. Вона не є юридичною особою, не має статусу державної, громадської чи публічної організації. Вона не є структурним підрозділом будь-якої юридичної особи чи органу державної влади, вона не має юридично закріпленої структури керівництва і не веде будь-якого правового обліку своєї діяльності”, — цитує видання слова голови експертної групи при ТСК та члена ради Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань захисту прав людини Ігоря Фоміна.

ГРД, як зазначає ЗМІ, попри відсутність правового статусу, отримала від держави низку владних повноважень. Зокрема, право збирати, перевіряти та аналізувати інформацію про суддів і кандидатів на посаду судді, надавати висновки щодо їхньої доброчесності й професійної етики, а також безкоштовно користуватися державними реєстрами.

“При цьому закон не визначає ні форми, ні процедур збору таких даних, що створює ризики порушення законодавства про захист персональної інформації без будь-якої відповідальності”, — пише видання.

Зазначається, що ГРД самостійно ухвалила власний регламент, який за змістом нагадує статут юридичної особи й містить повноваження, які не передбачені законом.

“Така невизначеність статусу та відсутність контролю створюють значні корупційні ризики. Ще однією суттєвою проблемою в діяльності ГРД є відсутність підзвітності”, — пише ЗМІ.

