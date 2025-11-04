logo

Деятельность Общественного совета добропорядочности сомнительна: СМИ о заключении экспертной группы при ВСК Рады

Экспертная группа при парламентской ВСК обнародовала заключение о деятельности Общественного совета добропорядочности

4 ноября 2025, 16:03
Кречмаровская Наталия

Общественный совет добропорядочности (ОСД) предположительно действует вне правового поля. К такому выводу пришла экспертная группа при Временной следственной комиссии Верховной Рады по коррупции в правоохранительных и судебных органах.

Деятельность Общественного совета добропорядочности сомнительна: СМИ о заключении экспертной группы при ВСК Рады

Суд. Иллюстративное фото

ОСД не имеет статуса юридического лица, руководящих органов, но фактически реализует властные полномочия по оценке судей, пишет издание "Униан". Это создает системные коррупционные риски и чревато независимостью судебной власти. Именно такой вывод направила экспертная группа непосредственно самой ВСК.

"С точки зрения правовой системы Украины эта структура находится за пределами гражданско-правового поля. Она не является юридическим лицом, не имеет статуса государственной, общественной или публичной организации. Она не является структурным подразделением какого-либо юридического лица или органа государственной власти, не имеет юридически закрепленной структуры руководства и не ведет какого-либо правового учета своей деятельности”, — цитирует издание слова председателя экспертной группы при ВСК и члена совета Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав человека Игоря Фомина.

ОСД, как отмечает СМИ, несмотря на отсутствие правового статуса, получил от государства ряд властных полномочий. В частности, право собирать, проверять и анализировать информацию о судьях и кандидатах на должность судьи, предоставлять выводы по их добропорядочности и профессиональной этике, а также бесплатно пользоваться государственными реестрами.

"При этом закон не определяет ни формы, ни процедуры сбора таких данных, что создает риски нарушения законодательства о защите персональной информации без какой-либо ответственности", — пишет издание.

Отмечается, что ОСД самостоятельно принял собственный регламент, по содержанию напоминающий устав юридического лица и содержащий полномочия, не предусмотренные законом.

Деятельность Общественного совета добропорядочности сомнительна: СМИ о заключении экспертной группы при ВСК Рады - фото 2

"Такая неопределенность статуса и отсутствие контроля создают значительные коррупционные риски. Еще одной существенной проблемой деятельности ОСД является отсутствие подотчетности", — пишет СМИ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит в Верховной Раде.



