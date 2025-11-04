Деятельность Общественного совета добропорядочности сомнительна: СМИ о заключении экспертной группы при ВСК Рады

Общественный совет добропорядочности (ОСД) предположительно действует вне правового поля. К такому выводу пришла экспертная группа при Временной следственной комиссии Верховной Рады по коррупции в правоохранительных и судебных органах.

ОСД не имеет статуса юридического лица, руководящих органов, но фактически реализует властные полномочия по оценке судей, пишет издание "Униан". Это создает системные коррупционные риски и чревато независимостью судебной власти. Именно такой вывод направила экспертная группа непосредственно самой ВСК.

"С точки зрения правовой системы Украины эта структура находится за пределами гражданско-правового поля. Она не является юридическим лицом, не имеет статуса государственной, общественной или публичной организации. Она не является структурным подразделением какого-либо юридического лица или органа государственной власти, не имеет юридически закрепленной структуры руководства и не ведет какого-либо правового учета своей деятельности”, — цитирует издание слова председателя экспертной группы при ВСК и члена совета Комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав человека Игоря Фомина.

ОСД, как отмечает СМИ, несмотря на отсутствие правового статуса, получил от государства ряд властных полномочий. В частности, право собирать, проверять и анализировать информацию о судьях и кандидатах на должность судьи, предоставлять выводы по их добропорядочности и профессиональной этике, а также бесплатно пользоваться государственными реестрами.

"При этом закон не определяет ни формы, ни процедуры сбора таких данных, что создает риски нарушения законодательства о защите персональной информации без какой-либо ответственности", — пишет издание.

Отмечается, что ОСД самостоятельно принял собственный регламент, по содержанию напоминающий устав юридического лица и содержащий полномочия, не предусмотренные законом.

"Такая неопределенность статуса и отсутствие контроля создают значительные коррупционные риски. Еще одной существенной проблемой деятельности ОСД является отсутствие подотчетности", — пишет СМИ.

