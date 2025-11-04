Деятельность Общественного совета добропорядочности сомнительна: СМИ о заключении экспертной группы при ВСК Рады

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Общественный совет добропорядочности (ОСД) предположительно действует вне правового поля. К такому выводу пришла экспертная группа при Временной следственной комиссии Верховной Рады по коррупции в правоохранительных и судебных органах.
Суд. Иллюстративное фото
ОСД не имеет статуса юридического лица, руководящих органов, но фактически реализует властные полномочия по оценке судей, пишет издание "Униан". Это создает системные коррупционные риски и чревато независимостью судебной власти. Именно такой вывод направила экспертная группа непосредственно самой ВСК.
ОСД, как отмечает СМИ, несмотря на отсутствие правового статуса, получил от государства ряд властных полномочий. В частности, право собирать, проверять и анализировать информацию о судьях и кандидатах на должность судьи, предоставлять выводы по их добропорядочности и профессиональной этике, а также бесплатно пользоваться государственными реестрами.
Отмечается, что ОСД самостоятельно принял собственный регламент, по содержанию напоминающий устав юридического лица и содержащий полномочия, не предусмотренные законом.
