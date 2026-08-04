«Дивовижно тупі»: у Раді висміяли рішення суду РФ щодо Бандери та Шухевича

Російська Федерація вдалася до чергового абсурдного юридичного кроку, спробувавши засудити лідерів українського визвольного руху середини минулого століття. Проте в Україні таку ініціативу Москви сприйняли виключно з іронією, назвавши її демонстрацією інтелектуального безсилля.

Роман Шухевич і Степан Бандера

Генеральна прокуратура країни-агресорки відзвітувала про завершення чергового пропагандистського процесу. Російські прокурори через суд домоглися визнання Степана Бандери, Романа Шухевича та їхніх соратників винними у злочинах минулого століття.

"Это решение важно для увековечения памяти жертв геноцида, — цинічно декларують представники російського відомства, намагаючись пов'язати історію із сучасністю, — развенчивания противоправных действий режима в Киеве, отмены решений о реабилитации военных преступников".

На цей крок Кремля гостро та емоційно відреагував народний депутат України Максим Бужанський. Він зазначив, що швидкість, із якою сусідня держава показує свою ментальну неспроможність, по-справжньому вражає.

Парламентар вказав росіянам на їхні тотальні подвійні стандарти та порадив визначитися з власною логікою. На його думку, не можна одночасно обурюватися українськими процесами та копіювати їх у гіршому вигляді.

"Росіянам потрібно надіти труси або зняти хрест, — іронізує Максим Бужанський, проводячи паралелі з минулим, — інакше кажучи, зжерти свої пости щодо судів над Сталіним і Берією в Україні років 8 тому, або зжерти рішення московського суду по Шухевичу і Бандері".

Нардеп переконаний, що цим процесом Москва лише популяризує лідерів ОУН та УПА, зробивши величезну послугу їхнім сучасним послідовникам. Водночас політик висловив жаль, що нинішнє керівництво Українського інституту національної пам'яті (УІНП) не здатне використати цю ситуацію на міжнародній арені.

"Якби у нас був адекватний голова Інституту національної пам'яті, а не фанат ритуальних перепоховань, — підкреслює депутат, акцентуючи на втрачених можливостях в інформаційній війні, — ми б РФ з ранку до ночі мордою возили по всіх інтернетах, я про міжнародні зараз".

Бужанський додав, що Україна мала б активно запитувати у західних істориків, як вони ставляться до таких маніпуляцій, адже Кремль вибірково засуджує одних колаборантів і водночас героїзує інших. Проте через пасивність профільних держструктур реагувати на безглуздість ворога доводиться лише в приватному порядку.

"Просто констатуємо черговий факт того, що вони дивовижно тупі, — підсумовує народний обранець, завершуючи свій аналіз дій російської влади, — просто дивовижно тупі, нічому ніколи не навчувані самозакохані дурні".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні відреагували на критику з боку окремих польських політиків щодо законопроєкту про створення Українського національного пантеону.