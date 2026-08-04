«Дивовижно тупі»: у Раді висміяли рішення суду РФ щодо Бандери та Шухевича

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Недилько Ксения
Російська Федерація вдалася до чергового абсурдного юридичного кроку, спробувавши засудити лідерів українського визвольного руху середини минулого століття. Проте в Україні таку ініціативу Москви сприйняли виключно з іронією, назвавши її демонстрацією інтелектуального безсилля.
Роман Шухевич і Степан Бандера
Генеральна прокуратура країни-агресорки відзвітувала про завершення чергового пропагандистського процесу. Російські прокурори через суд домоглися визнання Степана Бандери, Романа Шухевича та їхніх соратників винними у злочинах минулого століття.
На цей крок Кремля гостро та емоційно відреагував народний депутат України Максим Бужанський. Він зазначив, що швидкість, із якою сусідня держава показує свою ментальну неспроможність, по-справжньому вражає.
Парламентар вказав росіянам на їхні тотальні подвійні стандарти та порадив визначитися з власною логікою. На його думку, не можна одночасно обурюватися українськими процесами та копіювати їх у гіршому вигляді.
Нардеп переконаний, що цим процесом Москва лише популяризує лідерів ОУН та УПА, зробивши величезну послугу їхнім сучасним послідовникам. Водночас політик висловив жаль, що нинішнє керівництво Українського інституту національної пам'яті (УІНП) не здатне використати цю ситуацію на міжнародній арені.
Бужанський додав, що Україна мала б активно запитувати у західних істориків, як вони ставляться до таких маніпуляцій, адже Кремль вибірково засуджує одних колаборантів і водночас героїзує інших. Проте через пасивність профільних держструктур реагувати на безглуздість ворога доводиться лише в приватному порядку.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні відреагували на критику з боку окремих польських політиків щодо законопроєкту про створення Українського національного пантеону.