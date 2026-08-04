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Недилько Ксения
Российская Федерация прибегла к очередному абсурдному юридическому шагу, попытавшись осудить лидеров украинского освободительного движения середины прошлого века. Однако в Украине такую инициативу Москвы восприняли исключительно с иронией, назвав ее демонстрацией интеллектуального бессилия.
Роман Шухевич и Степан Бандера
Генеральная прокуратура страны-агрессорки отчиталась о завершении очередного пропагандистского процесса. Российские прокуроры через суд добились признания Степана Бандеры, Романа Шухевича и их соратников виновными в преступлениях прошлого столетия.
На этот шаг Кремля остро и эмоционально отреагировал народный депутат Украины Максим Бужанский. Он отметил, что скорость, с которой соседнее государство показывает свою ментальную несостоятельность, по-настоящему впечатляет.
Парламентарий указал россиянам на их тотальные двойные стандарты и посоветовал определиться с собственной логикой. По его мнению, нельзя одновременно возмущаться украинскими процессами и копировать их в худшем виде.
Нардеп убежден, что этим процессом Москва только популяризирует лидеров ОУН и УПА, оказав огромную услугу их современным последователям. В то же время, политик выразил сожаление, что нынешнее руководство Украинского института национальной памяти (УИНП) не способно использовать эту ситуацию на международной арене.
Бужанский добавил, что Украина должна активно спрашивать у западных историков, как они относятся к таким манипуляциям, ведь Кремль выборочно осуждает одних коллаборантов и одновременно героизирует других. Однако из-за пассивности профильных госструктур реагировать на бессмысленность врага приходится только в частном порядке.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине отреагировали на критику со стороны отдельных польских политиков по законопроекту о создании Украинского национального пантеона .