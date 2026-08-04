Российская Федерация прибегла к очередному абсурдному юридическому шагу, попытавшись осудить лидеров украинского освободительного движения середины прошлого века. Однако в Украине такую инициативу Москвы восприняли исключительно с иронией, назвав ее демонстрацией интеллектуального бессилия.

Роман Шухевич и Степан Бандера

Генеральная прокуратура страны-агрессорки отчиталась о завершении очередного пропагандистского процесса. Российские прокуроры через суд добились признания Степана Бандеры, Романа Шухевича и их соратников виновными в преступлениях прошлого столетия.

"Это решение важно для увековечения памяти жертв геноцида, — цинично декларируют представители российского ведомства, пытаясь связать историю с современностью, — развенчивания противоправных действий режима, отмены решений о реабилитации военных преступников".

На этот шаг Кремля остро и эмоционально отреагировал народный депутат Украины Максим Бужанский. Он отметил, что скорость, с которой соседнее государство показывает свою ментальную несостоятельность, по-настоящему впечатляет.

Парламентарий указал россиянам на их тотальные двойные стандарты и посоветовал определиться с собственной логикой. По его мнению, нельзя одновременно возмущаться украинскими процессами и копировать их в худшем виде.

"Россиянам нужно надеть трусы или снять крест, — иронизирует Максим Бужанский, проводя параллели с прошлым, — иначе говоря, сожрать свои посты в отношении судов над Сталиным и Берией в Украине лет 8 назад, или сожрать решение московского суда по Шухевичу и Бандере".

Нардеп убежден, что этим процессом Москва только популяризирует лидеров ОУН и УПА, оказав огромную услугу их современным последователям. В то же время, политик выразил сожаление, что нынешнее руководство Украинского института национальной памяти (УИНП) не способно использовать эту ситуацию на международной арене.

"Если бы у нас был адекватный глава Института национальной памяти, а не фанат ритуальных перезахоронений, — подчеркивает депутат, акцентируя на упущенных возможностях в информационной войне, — мы бы РФ с утра до ночи мордой возили по всем интернетам, я о международных сейчас".

Бужанский добавил, что Украина должна активно спрашивать у западных историков, как они относятся к таким манипуляциям, ведь Кремль выборочно осуждает одних коллаборантов и одновременно героизирует других. Однако из-за пассивности профильных госструктур реагировать на бессмысленность врага приходится только в частном порядке.

"Просто констатируем очередной факт того, что они удивительно тупые, — заключает народный избранник, завершая свой анализ действий российских властей, — просто удивительно тупые, ничему никогда не обученные самовлюбленные дураки".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине отреагировали на критику со стороны отдельных польских политиков по законопроекту о создании Украинского национального пантеона .