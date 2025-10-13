Економічні санкції проти колишнього власника збанкрутілого Дельта Банку Миколи Лагуна можуть поширитися на групу менеджерів, що керують його бізнесами в Україні. Крім того, їх можуть залучити в якості сторони для стягнення боргів екс-банкіра, йдеться в матеріалі видання Коротко.Про. Наприклад, у великій справі Фонду гарантування вкладів проти колишніх членів правління Дельти про стягнення 23 млрд грн збитків. Найбільш ліквідними активами Лагуна зараз вважаються земельні ділянки під забудову в Івано-Франківській області та у Білогородці під Києвом, додає видання.

Директори фірм, пов'язаних з Миколою Лагуном, також можуть опинитися під санкціями – ЗМІ

Серед санкцій, які застосовано проти Лагуна — блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань з його боку, заборона участі у приватизації, оренді державного майна, заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, заборона на набуття у власність земельних ділянок, заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь Лагуна та осіб, що діють від його імені.

Єдиним винятком, який дозволяє здійснювати платежі — є погашення боргів перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Для цього заблоковані активи потрібно заарештувати, передати в управління АРМА і продати — або ж стягнути на користь Фонду гарантування за прикладом, як це було зроблено в справі торгового центру "Гулівер", який отримали в управління державні "Ощадбанк" і "Укрексімбанк", оминаючи посередників.

Видання нагадує, що у прямій власності самого Лагуна уже давно немає цінних активів. Наприклад, в 2023 році він ініціював процедуру власного банкрутства як фізичної особи, щоб списати з себе низку боргів перед банками, Нацбанком, оскільки частина позик Дельта Банку була видана під особисту поруку власника.

"Більшість компаній, які приносять йому дивіденди, працюють формально на інших людей. … Йдеться, зокрема, про компанії, що володіють земельними ділянками під забудову в Івано-Франківській, Київській областях, а також на Чернігівщині. Компаніями частково або повністю володіють його довірені особи – Вадим Сергієнко, Олексій Миколенко, Геннадій Литвин та Олександр Чабала, частину активів також записано на екс-юристку банку Ганну Гуцалюк. Частину активів Лагун уже почав "списувати". Наприклад, ключова компанія з управління активами — КУА "Скай Кепітал менеджмент" (яка тепер має назву КУА КЕП) була нещодавно з Сергієнка переписана на громадянина Таджикистану. Всіма активами керує, як нещодавно зʼясувалось, непримітний підприємець Максим Чернов. Він є сином колишньої директорки Чернігівського пивзаводу, з якою, в свою чергу, плідно співпрацював Лагун", — пише видання. Максим Чернов, став "єдиним вікном" з управління активами Лагуна. Відтак саме через зв'язки з ним можна відслідкувати, на кого ексбанкір переписав статки. "Прямий звʼязок з Лагуном Чернов засвітив в 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун в Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га.", — підкреслюють журналісти.

Найціннішими журналісти називають земельні ділянки в Київській та Івано-Франківській областях. У ТОВ "БІЛГРАД" є 6 земельних ділянок під забудову у Білогородці загальною площею 17 га, ТОВ "КРЕМ-1" володіє 7 земельними ділянками на 29 га, у ТОВ "ГРАФІТІ-2" — 14 земельних ділянок на 57 га, у ТОВ "БОРОДЯНІНВЕСТМЕНС" — 76 ділянок на 100 га, а у ТОВ "ГРАД ВІЛЬНЕ" — 42 ділянки на 116 га. Всі ці компанії раніше належали Лагуну або його сестрі. 99 земельних ділянок в Івано-Франківській області загальною площею 147 га під забудову у с. Бистрець Верховинського району належить ТОВ "КОНСЕПТ ХОЛДІНГ".

Згідно з аналізом авторів, у разі порушення менеджерами Лагуна санкційного режиму — наприклад, виплати йому дивідендів чи здійснення іншої діяльності, яку можна трактувати як сприяння обходу санкцій — на них може поширитись кримінальна відповідальність. Оскільки Лагуна санкціонували за підтримку росії, то йтиметься ймовірно про статті, повʼязані із фінансуванням тероризму, а також легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом, колабораційною діяльністю. Кожна передбачає від 10 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також у подальшому проти менеджерів та самого Лагуна можуть бути запроваджені санкції США, ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії в рамках синхронізації санкційних заходів.

Крім того, в разі ухвалення президентського законопроекту №12406 про відповідальність за сприяння ухиленню від санкцій, зʼявиться окрема стаття, що також передбачатиме багаторічний термін тюремного увʼязнення.