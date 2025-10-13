Экономические санкции против бывшего владельца обанкротившегося Дельта Банка Николая Лагуна могут распространиться на группу менеджеров, управляющих его бизнесами в Украине. Кроме того, их могут привлечь в качестве стороны для взыскания долгов экс-банкира, говорится в материале Коротко. Про. Например, по большому делу Фонда гарантирования вкладов против бывших членов правления Дельты о взыскании 23 млрд грн убытков. Наиболее ликвидными активами Лагуна сейчас считаются земельные участки под застройку в Ивано-Франковской области и Белогородке под Киевом, добавляет издание.

Директора фирм, связанных с Николаем Лагуном также могут оказаться под санкциями – СМИ

Среди санкций, примененных против Лагуна — блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств с его стороны, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, запрет на приобретение в собственность земельных участков связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу Лагуна и лиц, действующих от его имени.

Единственным исключением, позволяющим осуществлять платежи — погашение долгов перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Для этого заблокированные активы нужно арестовать, передать в управление АРМА и продать — или взыскать в пользу Фонда гарантирования по примеру, как это было сделано в деле торгового центра "Гулливер", который получили в управление государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", обходя посредников.

Издание напоминает, что в прямой собственности самого Лагуна давно нет ценных активов. Например, в 2023 году он инициировал процедуру собственного банкротства как физического лица, чтобы списать с себя ряд долгов перед банками, Нацбанком, поскольку часть ссуд Дельта Банка была выдана под личную поруку собственника.

"Большинство компаний, которые приносят ему дивиденды, работают формально на других людей. … Речь идет, в частности, о компаниях, владеющих земельными участками под застройку в Ивано-Франковской, Киевской областях, а также на Черниговщине. Компаниями частично или полностью владеют его доверенные лица – Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала, часть активов также записаны на экс-юристку банка Анну Гуцалюк. Часть активов Лагун уже начал списывать. Например, ключевая компания по управлению активами — КУА "Скай Кепитал менеджмент" (которая теперь называется КУА КЭП) была недавно с Сергиенко переписана на гражданина Таджикистана. Всеми активами руководит, как недавно выяснилось, незаметный предприниматель Максим Чернов. Он является сыном бывшего директора Черниговского пивзавода, с которым, в свою очередь, плодотворно сотрудничал Лагун", — пишет издание. Максим Чернов, стал "единственным окном" по управлению активами Лагуна. Следовательно именно из-за связей с ним можно отследить, на кого эксбанкир переписал состояние. "Прямая связь с Лагуном Чернов засветила в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га", — подчеркивают журналисты.

Самыми ценными журналисты называют земельные участки в Киевской и Ивано-Франковской областях. У ООО "БИЛГРАД" есть 6 земельных участков под застройку в Белогородке общей площадью 17 га, ООО "КРЕМ-1" владеет 7 земельными участками на 29 га, у ООО "ГРАФИТИ-2" — 14 земельных участков на 57 га, у ООО "БОРОДЯНИНВЕСТМЕНС" — 76 участков на 100 га, а у ООО "ГРАД СВОБОДНОЕ" — 42 участка на 116 га. Все эти компании раньше принадлежали Лагуне или его сестре. 99 земельных участков Ивано-Франковской области общей площадью 147 га под застройку в с. Быстрец Верховинского района принадлежит ООО "КОНСЕПТ ХОЛДИНГ".

Согласно анализу авторов, в случае нарушения менеджерами Лагуна санкционного режима — например выплаты ему дивидендов или осуществления другой деятельности, которую можно трактовать как содействие обходу санкций — на них может распространиться уголовная ответственность. Поскольку Лагуна санкционировали за поддержку России, то речь пойдет вероятно о статьях, связанных с финансированием терроризма, а также легализацией средств, полученных преступным путем, коллаборационной деятельностью. Каждая предусматривает от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Также в дальнейшем против менеджеров и Лагуна могут быть введены санкции США, ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии в рамках синхронизации санкционных мер.

Кроме того, в случае принятия президентского законопроекта № 12406 об ответственности за содействие уклонению от санкций появится отдельная статья, которая также будет предусматривать многолетний срок тюремного заключения.