Директор НАБУ у центрі скандалу: колишній прокурор САП розкрив деталі справ проти Семена Кривоноса – ЗМІ

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький заявив, що директор НАБУ Семен Кривонос є "прямою загрозою" для Антикорупційного бюро.

Про це Броневицький заявив під час засідання ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану, передають "Українські новини".

За його словами, у 2009 році Кривонос нібито уникнув кримінальної відповідальності за підкуп виборців завдяки амністії, для отримання якої використав чужу дитину.

"На той момент Закон України про амністію дозволяв амністувати людину на підставі того, що ти є батьком або матір'ю неповнолітньої дитини. Виявилось потім, що ніякої дитини у Семена Кривоноса не було. У ЗМІ ми побачили інтерв'ю матері цієї дитини, яка заявила, що до неї звернувся Кривонос, що йому потрібно виїхати в США, для чого слід мати дитину. Мати погодилась на таку пропозицію і переоформила на нього дитину. В подальшому ця дитина була використана ним для досягнення своєї цілі щодо звільнення від кримінальної відповідальності", — заявив Броневицький.

За даними Броневицького, це не єдиний випадок, коли Кривонос фігурував у кримінальних провадженнях. За його словами, в одному з таких проваджень навіть проводилися обшуки та негласні слідчі дії.

У зв'язку з цим, зазначає Броневицький, виникає питання, як Кривонос зміг пройти співбесіду та обійняти посаду керівника Бюро.

"Я дослідив його співбесіду і побачив, що, вочевидь, комісія явно прихильно ставилась до Кривоноса, тому що якщо підставою для відсіювання інших осіб, в тому числі і діючих співробітників НАБУ, стали факти значно менші за кричущістю. У Кривоноса комісія запитала: "А що там відбулось?", пан Кривонос каже: "Я був якимось керівником якогось студентського активу і мені про це не було відомо". І все — більше ніхто не досліджував це питання. Ніхто не досліджував питання підстав набуття земельних ділянок, а я нагадаю, що дві земельні ділянки, кожна по два гектари в лісових угіддях Обухівського району, були придбані за дешевшою ціною, а потім за дорожчою ціною продані різним людям. Деяких покупців пов'язують із Сергієм Льовочкіним (депутатом забороненої ОПЗЖ — Ред.) Чи це запитання до керівника НАБУ? Безумовно так. Чи це запитання до конкурсної комісії, яка допустила такого директора до посади? Так. Бо це загроза НАБУ", — заявив він.

На думку Броневицького, людина з такою репутацією може бути вразливою до зовнішнього впливу.

"Завтра будь-хто, хто захоче з тих чи інших міркувань використати НАБУ у своїх політичних чи злочинних цілях, зможе здійснити вплив на пана Кривоноса або через нього вплинути на підлеглих йому детективів НАБУ", — заявив Броневицький.