Директор НАБУ в центре скандала: бывший прокурор САП раскрыл детали дел против Семена Кривоноса – СМИ

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий заявил, что директор НАБУ Семен Кривонос является "прямой угрозой" для Антикоррупционного бюро.

Об этом Броневицкий заявил во время заседания ВСК Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения , передают "Українські новини".

По его словам, в 2009 году Кривонос якобы избежал уголовной ответственности за подкуп избирателей благодаря амнистии, для получения которой использовал чужого ребенка.

"На тот момент Закон Украины об амнистии разрешал амнистировать человека на основании того, что ты являешься отцом или матерью несовершеннолетнего ребенка. Оказалось потом, что никакого ребенка у Семена Кривоноса не было. В СМИ мы увидели интервью матери этого ребенка, которая заявила, что к нему обратился в Мать, что ему нужно выехать. предложение и переоформил на него ребенка. В дальнейшем этот ребенок был использован им для достижения своей цели по освобождению от уголовной ответственности", — заявил Броневицкий.

По данным Броневицкого, это не единственный случай, когда Кривонос фигурировал в уголовных производствах. По его словам, в одном из таких производств даже проводились обыски и негласные следственные действия.

В этой связи, отмечает Броневицкий, возникает вопрос, как Кривонос смог пройти собеседование и занять должность руководителя Бюро.

"Я исследовал его собеседование и увидел, что, очевидно, комиссия явно благосклонно относилась к Кривоносу, потому что если основанием для отсеивания других лиц, в том числе и действующих сотрудников НАБУ, стали факты значительно меньше кричащей. У Кривоноса комиссия спросила: "А что там произошло?", Кривонос говорит: "Я был каким-то руководителем какого-то студенческого актива и мне об этом не было известно". И все больше никто не исследовал этот вопрос. Никто не исследовал вопрос оснований приобретения земельных участков, а я напомню, что два земельных участка, каждый по два гектара в лесных угодьях Обуховского района, были приобретены по более дешевой цене, а затем по более дорогой цене проданы разным людям. Некоторых покупателей связывают с Сергеем Левочкиным (депутатом запрещенной ОПЗЖ — Ред.) Это вопрос к руководителю НАБУ? Безусловно, да. Это вопрос к конкурсной комиссии, которая допустила такого директора к должности? Да. Потому что это угроза НАБУ", — заявил он.

По мнению Броневицкого, человек с такой репутацией может быть уязвим к внешнему влиянию.

"Завтра любой, кто захочет по тем или иным соображениям использовать НАБУ в своих политических или преступных целях, сможет оказать влияние на господина Кривоноса или через него повлиять на подчиненных ему детективов НАБУ", — заявил Броневицкий.