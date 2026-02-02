logo_ukra

Директор БЕБ Олександр Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи
commentss НОВИНИ Всі новини

Директор БЕБ Олександр Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи

Наразі звання лейтенанта носять керівник київського БЕБ Назар Константинов та начальниця Волинського управління Лариса Ревіна

2 лютого 2026, 15:25
Клименко Елена

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський наприкінці січня підвищив у званні низку керівників БЕБ. Про це йдеться у офіційному листі БЕБ.

Директор БЕБ Олександр Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи

Олександр Цивінський. Фото: з відкритих джерел

Керівник одеського територіального управління БЕБ Сергій Мунтян отримав від Цивінського спеціальне звання полковника. Крім Мунтяна підвищені у званнях керівник територіального управління БЕБ у Київській області Віталій Перунін та ексдетектив НАБУ,  керівник територіального управління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко. 

Спеціальні звання лейтенанта зараз мають керівник столичного БЕБ Назар Константинов та очільниця Волинського управління Лариса Ревіна. Як зазначають у Бюро ще двоє очільників регіональних підрозділів наразі звільнені. Йдеться про Андрія Козюка, який очолював львівське БЕБ та Олега Пахніца з Полтави. 

Серед тих, хто отримав звання від Цивінського цьогоріч, на думку народного депутата Данило Гетманцева, найбльш одіозним є саме Мунтян. 

"Ми маємо певні одіозні прізвища, які досі ще працюють в органі і з якими пов'язані ті чи інші корупційні скандали. Наприклад, очільник Одеського БЕБу. Ми навіть на ТСК розглядали його справи, ті зловживання які були вчинені в тих чи інших проявах і чому власне півроку треба для того, аби прийняти ті чи інші кадрові рішення не зрозуміло", — зауважив нардеп, зазначивши також, що крім кадрових питань всередині інституції, без відповідної реакції БЕБ залишаються проблеми на ринку електроніки та сигарет, а розслідування у сфері оподаткування відбуваються повільніше, ніж очікувалося. 

Нагадаємо, Сергія Мунтяна неодноразово звинувачували в незаконному збагаченні та участі в нелегальних схемах, зокрема у сприянні Григорію Козловському у контрабанді сигарет. Крім того, наприкінці 2024 року ДБР проводило обшуки в одеському територіальному управлінні щодо схем пов'язаних із "зерновим коридором"

Як повідомлялося раніше, перезавантаження Бюро – одна з ключових вимог МВФ. Воно розпочалось у серпні, з моменту призначення на посаду нового директора Бюро Олександра Цивінського. Втім з порядком проведення атестації в БЕБ визначились лише у січні, а за перші 100 дні роботи нового директора БЕБ провалило роботу з відшкодування до держбюджету.  



