Директор БЕБ Олександр Цивінський присвоїв полковника керівнику одеського теруправління, якого критикують нардепи

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський наприкінці січня підвищив у званні низку керівників БЕБ. Про це йдеться у офіційному листі БЕБ.



Олександр Цивінський. Фото: з відкритих джерел

Керівник одеського територіального управління БЕБ Сергій Мунтян отримав від Цивінського спеціальне звання полковника. Крім Мунтяна підвищені у званнях керівник територіального управління БЕБ у Київській області Віталій Перунін та ексдетектив НАБУ, керівник територіального управління БЕБ у Чернівецькій області Олег Борисенко.

Спеціальні звання лейтенанта зараз мають керівник столичного БЕБ Назар Константинов та очільниця Волинського управління Лариса Ревіна. Як зазначають у Бюро ще двоє очільників регіональних підрозділів наразі звільнені. Йдеться про Андрія Козюка, який очолював львівське БЕБ та Олега Пахніца з Полтави.

Серед тих, хто отримав звання від Цивінського цьогоріч, на думку народного депутата Данило Гетманцева, найбльш одіозним є саме Мунтян.

"Ми маємо певні одіозні прізвища, які досі ще працюють в органі і з якими пов'язані ті чи інші корупційні скандали. Наприклад, очільник Одеського БЕБу. Ми навіть на ТСК розглядали його справи, ті зловживання які були вчинені в тих чи інших проявах і чому власне півроку треба для того, аби прийняти ті чи інші кадрові рішення не зрозуміло", — зауважив нардеп, зазначивши також, що крім кадрових питань всередині інституції, без відповідної реакції БЕБ залишаються проблеми на ринку електроніки та сигарет, а розслідування у сфері оподаткування відбуваються повільніше, ніж очікувалося.

Нагадаємо, Сергія Мунтяна неодноразово звинувачували в незаконному збагаченні та участі в нелегальних схемах, зокрема у сприянні Григорію Козловському у контрабанді сигарет. Крім того, наприкінці 2024 року ДБР проводило обшуки в одеському територіальному управлінні щодо схем пов'язаних із "зерновим коридором".

Як повідомлялося раніше, перезавантаження Бюро – одна з ключових вимог МВФ. Воно розпочалось у серпні, з моменту призначення на посаду нового директора Бюро Олександра Цивінського. Втім з порядком проведення атестації в БЕБ визначились лише у січні, а за перші 100 дні роботи нового директора БЕБ провалило роботу з відшкодування до держбюджету.