Директор БЭБ Александр Цивинский присвоил полковника руководителю одесского теруправления, критикуемого нардепами
Директор БЭБ Александр Цивинский присвоил полковника руководителю одесского теруправления, критикуемого нардепами

Теперь звание лейтенанта носят руководитель киевского БЭБ Назар Константинов и начальница Волынского управления Лариса Ревина

2 февраля 2026, 15:25
Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский в конце января повысил в звании ряд руководителей БЭБ. Об этом говорится в официальном письме БЭБ.

Директор БЭБ Александр Цивинский присвоил полковника руководителю одесского теруправления, критикуемого нардепами

Александр Цивинский. Фото: из открытых источников

Руководитель одесского территориального управления БЭБ Сергей Мунтян получил от Цивинского специальное звание полковника. Кроме Мунтяна, повышены в званиях руководитель территориального управления БЭБ в Киевской области Виталий Перунин и эксдетектив НАБУ, руководитель территориального управления БЭБ в Черновицкой области Олег Борисенко.

Специальные звания лейтенанта сейчас имеют руководитель столичного БЭБ Назар Константинов и глава Волынского управления Лариса Ревина. Как отмечают в Бюро еще двое глав региональных подразделений сейчас уволены. Речь идет об Андрее Козюке, который возглавлял львовское БЭБ и Олега Пахница из Полтавы.

Среди тех, кто получил звание от Цивинского в этом году, по мнению народного депутата Даниила Гетманцева, наиболее одиозным именно Мунтян.

"У нас есть определенные одиозные фамилии, которые до сих пор работают в органе и с которыми связаны те или иные коррупционные скандалы. Например, глава Одесского БЭБа. Мы даже на ВСК рассматривали его дела, те злоупотребления которые были совершены в тех или иных проявлениях и почему собственно полгода нужно для того, чтобы принять те или иные кадровые решения не понятно", — отметил нардеп, отметив также, что кроме кадровых вопросов внутри институции, без соответствующей реакции БЭБ остаются проблемы на рынке электроники. ожидалось.

Напомним, Сергей Мунтян неоднократно обвинялся в незаконном обогащении и участии в нелегальных схемах, в том числе в содействии Григорию Козловскому в контрабанде сигарет. Кроме того, в конце 2024 года ДБР проводило обыски в одесском территориальном управлении по схемам, связанным с "зерновым коридором" .

Как сообщалось ранее, перезагрузка Бюро – одно из ключевых требований МВФ. Оно началось в августе с момента назначения на должность нового директора Бюро Александра Цивинского. Впрочем, с порядком проведения аттестации в БЭБ определились только в январе, а за первые 100 дней работы нового директора БЭБ провалило работу по возмещению в госбюджет.  



