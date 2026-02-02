Директор БЭБ Александр Цивинский присвоил полковника руководителю одесского теруправления, критикуемого нардепами

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский в конце января повысил в звании ряд руководителей БЭБ. Об этом говорится в официальном письме БЭБ.



Александр Цивинский. Фото: из открытых источников

Руководитель одесского территориального управления БЭБ Сергей Мунтян получил от Цивинского специальное звание полковника. Кроме Мунтяна, повышены в званиях руководитель территориального управления БЭБ в Киевской области Виталий Перунин и эксдетектив НАБУ, руководитель территориального управления БЭБ в Черновицкой области Олег Борисенко.

Специальные звания лейтенанта сейчас имеют руководитель столичного БЭБ Назар Константинов и глава Волынского управления Лариса Ревина. Как отмечают в Бюро еще двое глав региональных подразделений сейчас уволены. Речь идет об Андрее Козюке, который возглавлял львовское БЭБ и Олега Пахница из Полтавы.

Среди тех, кто получил звание от Цивинского в этом году, по мнению народного депутата Даниила Гетманцева, наиболее одиозным именно Мунтян.

"У нас есть определенные одиозные фамилии, которые до сих пор работают в органе и с которыми связаны те или иные коррупционные скандалы. Например, глава Одесского БЭБа. Мы даже на ВСК рассматривали его дела, те злоупотребления которые были совершены в тех или иных проявлениях и почему собственно полгода нужно для того, чтобы принять те или иные кадровые решения не понятно", — отметил нардеп, отметив также, что кроме кадровых вопросов внутри институции, без соответствующей реакции БЭБ остаются проблемы на рынке электроники. ожидалось.

Напомним, Сергей Мунтян неоднократно обвинялся в незаконном обогащении и участии в нелегальных схемах, в том числе в содействии Григорию Козловскому в контрабанде сигарет. Кроме того, в конце 2024 года ДБР проводило обыски в одесском территориальном управлении по схемам, связанным с "зерновым коридором" .

Как сообщалось ранее, перезагрузка Бюро – одно из ключевых требований МВФ. Оно началось в августе с момента назначения на должность нового директора Бюро Александра Цивинского. Впрочем, с порядком проведения аттестации в БЭБ определились только в январе, а за первые 100 дней работы нового директора БЭБ провалило работу по возмещению в госбюджет.