Детектив НАБУ, маючи мільйони готівки та квартири у Києві, купив ще два будинки вартістю 6 млн

Старший детектив Національного антикорупційного бюро України Володимир Усіков у січні цього року придбав дачний будинок вартістю майже 3 млн грн. Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни в його електронній декларації.

Фото: з відкритих джерел

Згідно з оприлюдненими даними, напередодні Усіков також став власником ще одного об’єкта будівництва вартістю майже 3 млн грн.

Окрім нерухомості, у декларації зазначено колекцію монет і поштових марок різних історичних періодів, зокрема часів царської Росії та СРСР. Серед них — обігові та колекційні монети з міді, срібла, золота та інших металів, а також бони і поштові марки. Вартість колекції у декларації не вказана.

Також детектив задекларував дві квартири в Києві, два гаражні приміщення, автомобіль марки Hyundai та облігації внутрішньої державної позики на суму понад 2 млн грн. За рік, відповідно до декларації, дохід від ОВДП становив близько 500 тис. грн.

У декларації зазначено, що Володимир Усіков користується державними програмами підтримки населення, зокрема програмами "зимової підтримки" та "національного кешбеку". Серед заощаджень детектива вказано 8,2 млн грн готівкою та 140 тис. доларів США. Крім того, родина Усікових має дев’ять банківських рахунків.

Раніше Усіков позичив 3 млн грн невідомій особі, зазначивши ці кошти у витратах як кредит. У декларації не уточнюється, кому саме надано позику. Розмір цієї суми, за даними декларації, співмірний із трирічною заробітною платою детектива.

У 2023 році Усіков також позичив 5 млн грн своєму брату.

Нагадаємо, в поле зору журналістів-розслідувачів неодноразово потрапляли й інші детективи НАБУ. Зокрема, Михайло Буртовий, у декларації якого зазначено понад 60 земельних ділянок, оформлених на матір, а також керівник одного з підрозділів НАБУ Валентин Шмітько, який вивів з України 4,3 млн грн нібито заощаджень. Окрім того, повідомлялося, що детективи НАБУ приховують значні суми у криптогаманцях: дружина старшого детектива Олександра Риковцева придбала біткоїнів на понад 1 млн дол.