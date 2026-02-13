Детектив НАБУ, имея миллионы наличных и квартиры в Киеве, купил еще два дома стоимостью 6 млн

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Владимир Усиков в январе этого года приобрел дачное здание стоимостью почти 3 млн грн. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в его электронной декларации.

Фото: из открытых источников

Согласно обнародованным данным, накануне Усиков также стал владельцем еще одного объекта строительства стоимостью почти 3 млн. грн.

Кроме недвижимости, в декларации указана коллекция монет и почтовых марок разных исторических периодов, в частности времен царской России и СССР. Среди них – оборотные и коллекционные монеты из меди, серебра, золота и других металлов, а также боны и почтовые марки. Стоимость коллекции в декларации не указана.

Также детектив задекларировал две квартиры в Киеве, два гаражных помещения, автомобиль марки Hyundai и облигации внутреннего государственного займа на сумму более 2 млн грн. В год, согласно декларации, доход от ОВГЗ составил около 500 тыс. грн.

В декларации отмечено, что Владимир Усиков пользуется государственными программами поддержки населения, в частности, программами "зимней поддержки" и "национального кэшбека". Среди сбережений детектива указано 8,2 млн грн наличными и 140 тыс. долларов США. Кроме того, семья Усиков имеет девять банковских счетов.

Ранее Усиков ссудил 3 млн грн неизвестному лицу, отметив эти средства в расходах как кредит. В декларации не уточняется, кому именно предоставлен заем. Размер этой суммы, по данным декларации, соизмерим с трехлетней заработной платой детектива.

В 2023 году Усиков также ссудил 5 млн грн своему брату.

Напомним, в поле зрения журналистов-расследователей не раз попадали и другие детективы НАБУ. В частности, Михаил Буртовой, в декларации которого указано более 60 земельных участков, оформленных на мать, а также руководитель одного из подразделений НАБУ Валентин Шмитько, который вывел из Украины 4,3 млн грн якобы сбережений. Кроме того, сообщалось, что детективы НАБУ скрывают значительные суммы в криптогаманцах: жена старшего детектива Александра Рыковцева приобрела биткоинов более чем на 1 млн дол.