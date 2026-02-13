logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Детектив НАБУ, имея миллионы наличных и квартиры в Киеве, купил еще два дома стоимостью 6 млн
commentss НОВОСТИ Все новости

Детектив НАБУ, имея миллионы наличных и квартиры в Киеве, купил еще два дома стоимостью 6 млн

В декларации также указана коллекция монет и почтовых марок из разных исторических эпох, включая период царской России и СССР.

13 февраля 2026, 12:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Владимир Усиков в январе этого года приобрел дачное здание стоимостью почти 3 млн грн. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в его электронной декларации.

Детектив НАБУ, имея миллионы наличных и квартиры в Киеве, купил еще два дома стоимостью 6 млн

Фото: из открытых источников

 

Согласно обнародованным данным, накануне Усиков также стал владельцем еще одного объекта строительства стоимостью почти 3 млн. грн.

 

Кроме недвижимости, в декларации указана коллекция монет и почтовых марок разных исторических периодов, в частности времен царской России и СССР. Среди них – оборотные и коллекционные монеты из меди, серебра, золота и других металлов, а также боны и почтовые марки. Стоимость коллекции в декларации не указана.

 

Также детектив задекларировал две квартиры в Киеве, два гаражных помещения, автомобиль марки Hyundai и облигации внутреннего государственного займа на сумму более 2 млн грн. В год, согласно декларации, доход от ОВГЗ составил около 500 тыс. грн.

 

В декларации отмечено, что Владимир Усиков пользуется государственными программами поддержки населения, в частности, программами "зимней поддержки" и "национального кэшбека". Среди сбережений детектива указано 8,2 млн грн наличными и 140 тыс. долларов США. Кроме того, семья Усиков имеет девять банковских счетов.

 

Ранее Усиков ссудил 3 млн грн неизвестному лицу, отметив эти средства в расходах как кредит. В декларации не уточняется, кому именно предоставлен заем. Размер этой суммы, по данным декларации, соизмерим с трехлетней заработной платой детектива.

 

В 2023 году Усиков также ссудил 5 млн грн своему брату.

Детектив НАБУ, имея миллионы наличных и квартиры в Киеве, купил еще два дома стоимостью 6 млн - фото 2

Напомним, в поле зрения журналистов-расследователей не раз попадали и другие детективы НАБУ. В частности, Михаил Буртовой, в декларации которого указано более 60 земельных участков, оформленных на мать, а также руководитель одного из подразделений НАБУ Валентин Шмитько, который вывел из Украины 4,3 млн грн якобы сбережений. Кроме того, сообщалось, что детективы НАБУ скрывают значительные суммы в криптогаманцах: жена старшего детектива Александра Рыковцева приобрела биткоинов более чем на 1 млн дол.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/8d41df71-dc3b-4edf-8a95-8aca4d59a298
Теги:

Новости

Все новости