Депутатка із "Слуги народу" потрапила у скандал під час зустрічі з головою НАБУ (ВІДЕО)

в парламенті Альона Шкрум з’явилась на парламентському засіданні з модною сумкою із відомим серед представниць політичної еліти парламенту брендом Gucci.

Аліна Загоруйко (фото з відкритих джерел)

Цікаво, що коштує така модна річ, без якої не обійтися жінкам в повсякденні, чимало -2190 доларів або більш як 57 тисяч гривень. Вона вдало доповнює довершений образ будь-якої ділової леді, адже ця стьобана сумочка блакитного забарвлення – з колекції GG Marmont. Сумка має дуже модну ручку-ланцюг, що відразу вирізняє її унікальність.

Парламентарка, яка тримала в руках недешеву брендові річ від модного дому Guccі, була одягнута у вбрання ділового стилю — зелений брючний костюм. Звертав увагу цікавий принт. Фігуру депутатки підкреслював зелений поясок.

