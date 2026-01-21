logo

Депутат из "Слуги народа" попала в скандал во время встречи с главой НАБУ (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Депутат из "Слуги народа" попала в скандал во время встречи с главой НАБУ (ВИДЕО)

Депутат Алина Загоруйко играла в мобильную игру во время доклада руководителя Национального антикоррупционного бюро

21 января 2026, 20:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
в парламенте Алена Шкрум появилась на парламентском заседании с модной сумкой с известным среди представительниц политической элиты парламента брендом Gucci.

Депутат из "Слуги народа" попала в скандал во время встречи с главой НАБУ (ВИДЕО)

Алина Загоруйко (фото из открытых источников)

Интересно, что стоит такая модная вещь, без которой не обойтись женщинам в повседневной жизни, немало -2190 долларов или более 57 тысяч гривен. Она удачно дополняет совершенный образ любой деловой леди, ведь эта стеганная сумочка голубого цвета – из коллекции GG Marmont. Сумка имеет очень модную ручку-цепь, что сразу отличает ее уникальность.

Парламентарша, которая держала в руках недешевую брендовую вещь от модного дома Guccі, была одета во наряды делового стиля — зеленый брючный костюм. Обращал внимание интересный принт. Фигуру депутата подчеркивал зеленый поясок.



Источник: https://t.me/novynylive/182722
atalanta