Депутат Валентин Запорощук може ховати 13 компаній і розкіш сім’ї у Франції – аналітик Дорошенко

Депутат Чернігівської обласної ради Валентин Запорощук нібито веде подвійне життя, сповнене розкоші за кордоном, яке суперечить його офіційній декларації. Про це повідомляє аналітик "Руху територіальних громад" Андрій Дорошенко.

Депутат Валентин Запорощук та його дружина

Андрій Дорошенко вказує, що поки Україна перебуває на четвертому році повномасштабної війни та щодня оговтується від обстрілів, депутат Чернігівської обласної ради Запорощук нібито веде подвійне життя.

"Аналіз відкритих джерел та соцмереж родини Валентина Запорощука демонструє паралельне життя Запорощуків у Франції, Ніцці та Монако. В Інстаграм дружина депутата відверто демонструє, що вона з 2022 року розкішно проживає у Франції, а саме у Ніцці, регулярно буває у Монако... У декларації Запорощука не відображено жодних витрат на оренду нерухомості для проживання родини чи власність на нерухомість за кордоном. Крім питання з житлом, із соцмереж стає відомо, що діти депутата навчаються в престижній французькій приватній школі Mougins School, розташованій у містечку Мужен, Франція. Школа навіть робила публічний пост про навчання дітей української родини, а дружина чиновника зробила репост цієї публікації, підтвердивши цю інформацію", — йдеться в публікації.

Також за словами аналітика, Валентин Запорощук не задекларував навчання своїх дітей в елітній французькій школі Mougins School, вартість послуг яких становить 43 тисячі євро, плюс одноразовий внесок 11 180 євро.

"Фотографії Юлії в соціальних мережах демонструють щонайменше дві незадекларовані сумки Chanel (моделі Classic Flap або Boy Bag, актуальна роздрібна ціна в Європі – від 8500 до 12 000 євро за одиницю, або 382 500-540 000 гривень) та три брендові ювелірні вироби (додаткові від Van Cleef & Arpels, з вартістю від 15 000 євро кожен, або понад 675 000 гривень за одиницю). Сукупна вартість незадекларованих аксесуарів сягає понад 2 мільйонів гривень. А вартість тільки однієї сумки Юлії Запорощук могла б забезпечити генератором один із дитбудинків Чернігівщини, яка потерпає від ворожих обстрілів", — йдеться в публікації Андрія Дорошенка.

За словами Дорошенка, депутат Запорощук не вказав у своїй декларації автомобілі, якими дружина користується у Франції.

"На численних фотографіях та відео, опублікованих у соцмережах, дружина депутата за кордоном демонструє поїздки на автомобілях Bentley Continental GTC та Rolls-Royce, моделі Dawn або Phantom. Це вже зовсім інший рівень розкоші та статусності. Валентин Запорощук приховує не лише витрати на поїздки за кордон і облаштування сім’ї у Франції, а й значну частину свого бізнесу. За даними реєстрів, він є власником більше 20 компаній групи PRAVIO та "Провіант". У декларації він вказав корпоративні права лише на 7 компаній", — зазначає Андрій Дорошенко.