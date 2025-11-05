Депутат Валентин Запорощук может прятать 13 компаний и роскошь семьи во Франции – аналитик Дорошенко

Депутат Черниговского областного совета Валентин Запорощук якобы ведет двойную жизнь, полную роскоши за границей, которая противоречит его официальной декларации. Об этом сообщает аналитик "Движения территориальных общин" Андрей Дорошенко.

Депутат Валентин Запорощук и его супруга

Андрей Дорошенко указывает, что пока Украина находится на четвертом году полномасштабной войны и каждый день приходит в себя от обстрелов, депутат Черниговского областного совета Запорощук якобы ведет двойную жизнь.

"Анализ открытых источников и соцсетей семьи Валентина Запорощука демонстрирует параллельную жизнь Запорощуков во Франции, Ницце и Монако. В Инстаграм жена депутата откровенно демонстрирует, что она с 2022 года роскошно проживает во Франции, а именно в Ницце, регулярно бывает у Монако... В декларации Запорощука не отражены никакие расходы на аренду недвижимости для проживания семьи или собственность на недвижимость за рубежом. Помимо вопроса с жильем, из соцсетей становится известно, что дети депутата учатся в престижной французской частной школе Mougins School, расположенной в городке Мужен, Франция. Школа даже делала публичный пост об обучении детей украинской семье, а жена чиновника совершила репост этой публикации, подтвердив эту информацию", — говорится в публикации.

По словам аналитика, Валентин Запорощук не задекларировал обучение своих детей в элитной французской школе Mougins School, стоимость услуг которых составляет 43 тысяч евро, плюс единовременный взнос 11 180 евро.

"Фотографии Юлии в социальных сетях демонстрируют по меньшей мере две незадекларированные сумки Chanel (модели Classic Flap или Boy Bag, актуальная розничная цена в Европе – от 8500 до 12 000 евро за единицу, или 382 500-540 000 гривен) и три брендовых ювелирных изделия (до 1 000 евро каждый или более 675 000 гривен за единицу). Совокупная стоимость незадекларированных аксессуаров составляет более 2 миллионов гривен. А стоимость только одной сумки Юлии Запорощук могла бы обеспечить генератором один из детдомов Черниговщины, страдающий враждебными обстрелами", — говорится в публикации Андрея Дорошенко.

По словам Дорошенко, депутат Запорощук не указал в своей декларации автомобили, которыми пользуется жена во Франции.

"На многочисленных фотографиях и видео, опубликованных в соцсетях, жена депутата за границей демонстрирует поездки на автомобилях Bentley Continental GTC и Rolls-Royce, модели Dawn или Phantom. Это уже совсем другой уровень роскоши и статусности. Валентин Запорощук скрывает не только расходы на поездки за границу и обустройство семьи во Франции, но и значительную часть своего бизнеса. По данным реестров, он владеет более 20 компаний группы PRAVIO и "Провиант". В декларации он указал корпоративные права всего на 7 компаний", — отмечает Андрей Дорошенко.