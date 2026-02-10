«Де наші податки?»: Гарік Корогодський жорстко розкритикував КМДА за наказ бізнесу прибирати сніг

logo_ukra

Парковки, штрафи та «Життєлюб»: Корогодський поставив київській владі п’ять незручних запитань

10 лютого 2026, 20:47
Недилько Ксения

Відомий бізнесмен Гарік Корогодський емоційно відреагував на новий наказ КМДА, згідно з яким "бізнеси мають самі прибирати та вивозити сніг з прилеглих територій". На своїй сторінці він опублікував низку критичних запитань до міської влади.

Підприємець нагадав, що Київрада раніше забрала у бізнесу тротуари, щоб "збирати гроші за паркінг", і тепер вимагає обслуговувати ці ж ділянки. Корогодський також поцікавився долею бюджетних коштів: "Де наші податки? Де гроші з бюджету, які йдуть на комунальні підприємства?".

Окрему увагу він приділив абсурдності ситуації зі штрафами, зазначивши, що благоустрій карає підприємців за саму спробу розчистити вулиці, "бо це заважає руху транспорту". Крім того, бізнесмен згадав про провали в соціальній сфері, заявивши, що через відсутність ресурсів райони змушені звертатися до фонду "Життєлюб": "Ви забули надати своїм людям їжу".

Завершуючи свій допис, Корогодський підкреслив, що не є заангажованим критиком, проте йому прикро бачити стан міського управління. "Невдобняк, коли міська влада стає посміховиськом. Вам може пох*й, ви звикли. А мені соромно", — підсумував він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київська міська державна адміністрація закликала всі підприємства та установи міста суворо дотримуватися регламентів зимового прибирання. Відповідно до чинних Правил благоустрою, власники та орендарі будівель зобов'язані забезпечувати безпеку на прилеглих територіях.                                                                                     



